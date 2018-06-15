ЧМ-2018. Из-за мяча в собственные ворота марроканцы проиграли Ирану на пятой добавленной минуте

Новости России. В России набирает обороты XXI чемпионат мира по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

В программе 14 июня было запланировано два матча группы B. В первом из них футболисты Марокко имели преимущество в матче с Ираном, но в компенсированное время пропустили гол. Мяч в свои ворота после навеса срезал Бухаддуз. 1:0, и иранцы забрали три очка себе.