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Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

15.06.2018 22:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Совет Республики подготовит предложения по совершенствованию региональной политики. Такое решение приняли на выездном заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Парламентарии 15 июня посетили Ошмянский и Островецкий районы. Участники заседания побывали на стройплощадке Белорусской АЭС, оценили инфраструктуру Островца. Главный вывод – именно развитые города должны стать своеобразными точками экономического роста. За счет чего? Ответ в сюжете Анастасии Иванниковой.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Складские корпуса, парковка, множество вспомогательных помещений. Пока это яркий макет, но уже совсем скоро проект будет реализован. Объем инвестиций по договору – 20 миллионов рублей, создать планируется не менее 100 рабочих мест, 20 – уже в 2018 году. Такая сервисная зона пункта пропуска «Каменный Лог» появится совсем скоро в Ошмянском районе.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Анастасия Иванникова, СТВ:
За последние годы подобных перспективных проектов в этом районе 10. Как видим, инвестиционной деятельности здесь уделяется особое внимание. Впрочем, успехи есть и в других сферах. К примеру, промышленность: удельный вес экспорта составляет 24 %, а продукция поставляется в 23 страны.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Тем временем председатель местного райисполкома рассказывает о перспективах. На местном мясокомбинате строится цех первичной переработки скота, на сыродельном заводе – реконструируется цех сепарирования сыворотки. Сегодня о развитии района и эффективной региональной политике говорили на выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Экономика, создание новых рабочих мест, строительство жилья, улучшение условий ведения бизнеса, продуктивная работа сельского хозяйства – все это только при взаимодействии дает нужный эффект.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Мирослав Саросек, председатель Ошмянского районного исполнительного комитета:
Первое место по промышленности, первое место по социальному развитию региона и третье место по развитию строительных сфер. Сегодня мы являемся одним из лидеров в строительстве жилья. У нас сохраняется положительная тенденция в демографической ситуации.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Демографической проблемы уж точно в районе нет, – смеется Ирина Гавриленко. Вот и сама сейчас в декрете. Говорит, колясок с малышами в городе много, и это хороший показатель. Главное, чтобы хватило детских садов, школ, поликлиник. И, кстати, строительство новых объектов в городе ведется постоянно. 

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Ирина Гавриленко:
У нас один сад построили в Западном новый, седьмой. Вот это сад хороший, побольше бы таких.

Постоянно работают и над созданием новых рабочих мест. Население в районе около 30 тысяч. За последние два года создано было 356 рабочих мест, столько же должно добавиться и к 2020. Средняя заработная плата – 705 рублей.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Игорь Жук, председатель Гродненского областного Совета депутатов:
Наших людей волнует, конечно, рост цен. Волнует заработная плата. Волнует проблема занятости. Проблемой занятости напрямую должны заниматься депутаты всех уровней. Мы знаем, что председатели районных советов возглавили комиссии при райисполкомах и оказывают все меры поддержки.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Работать можно будет ездить в Островец – до него всего 20 минут езды. Первый энергоблок Белорусский АЭС в полную силу должен заработать к концу 2019 года. В самом Островце этого события ждут в каждой семье. С нашей съемочной группой все общаются охотно: жителям города белорусских атомщиков к вниманию телекамер не привыкать. Рассказывают: дома и целые микрорайоны вырастают прямо на глазах.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

У нас появляются новые садики, новые школы. Откроется скоро бассейн.

Запуск атомной станции позволит сэкономить на закупках российского газа. Впрочем, на выездном заседании не раз сказали: в центре их внимания не сама стройка, а инфраструктура, которая возводится как раз для тех, кто будет работать в Островце. В ближайший год Совет Республики планирует подготовить предложения по совершенствованию региональной политики для всей страны.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас мы создали рабочую группу, которая занимается вопросами изучения и выработки возможных предложений по административно-территориальным вопросам. Совет Республики в ближайший год может подготовить обстоятельный доклад с предложениями.

Совет Республики за год подготовит предложения по совершенствованию региональной политики в Беларуси

Такое внимание региональной политике не случайно. Именно развитые города должны быть своеобразными точками экономического роста. Главное – правильно определить конкурентные преимущества того или иного региона. Тогда уж точно будет ощутимый результат. 

 
 
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Новости Беларуси. Совет Республики подготовит предложения по совершенствованию региональной политики. Такое решение приняли на выездном заседании, сообщили в...
 
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