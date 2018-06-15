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Рекламные баннеры и щиты на проспекте Победителей демонтируют

15.06.2018 23:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Изобилие наружной рекламы нарушает эстетику столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рекламные баннеры и щиты на проспекте Победителей демонтируют

На участке от улицы Немига до проспекта Машерова 13 конструкций уберут, а еще 10 модернизируют. Похожие работы ведут на Орловской и Нарочанской. Теперь вдоль водного диаметра столицы откроются новые панорамные виды и ландшафтные композиции.

 
 
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Новости Беларуси. Изобилие наружной рекламы нарушает эстетику столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На участке от улицы Немига до...
 
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