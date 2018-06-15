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Три гола Роналду и фантастический удар Начо: итоги матча Португалия–Испания в Сочи

15.06.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости России. Настоящий футбольный триллер устроили Португалия и Испания в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В голевой перестрелке команды сыграли в результативную ничью 3:3. У португальцев хет-трик на счету Криштиану Роналду. У испанцев отличились Диего Коста (два гола) и Начо.

 
 
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Новости России. Настоящий футбольный триллер устроили Португалия и Испания в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В голевой перестрелке команды сыграли в...
 
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