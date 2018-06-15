Фото дня. Футболист сборной Марокко плачет после гола в свои ворота в конце матча

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Сборная Марокко не играла на чемпионатах мира 20 лет, но французский тренер Эрве Ренар смог вернуть «Атласских львов» в число лучших команд континента и готов был удивить мир на турнире в России.

Первым соперником марокканцев была команда Ирана. Африканцы мощно начали матч и могли уже к 20-й минуте вести с крупным счетом, но мяч упорно не шел в ворота. Иранцы всячески сбивали темп, подолгу валяясь на газоне, но Марокко продолжал идти вперед.

Команда Эрве Ренара установила уникальное достижение. Марокканцы не пропустили ни одного гола за весь отборочный цикл к чемпионату мира. Более того, даже с учетом товарищеских матчей они не проигрывали целый год. Обе эти серии прервались самым драматичным образом.

Нападающий Азиз Бухаддуз долго пробивался в сборную. Он выступал за клубы из полулюбительских лиг Германии, а первый матч за национальную команду сыграл лишь в 29 лет. Азиз желал отблагодарить тренера за доверие и на 77-й минуте вышел на замену забивать победный гол. Получилось наоборот. Редкая вылазка иранцев к чужим воротам завершилась навесом в штрафную и ничем не объяснимым ударом Бухаддуза по своим воротам за минуту до конца матча. Времени отыграться у его команды уже не было.

Азиз рухнул на газон и долго не мог подняться от отчаяния. После финального свистка он не сдержал слез и ушел в раздевалку лишь с помощью партнеров по команде.



Фото: Reuters