ФИФА изучает причины неявки 5 тысяч владельцев билетов на матч Египет - Уругвай

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает причины неявки на матч чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая более чем 5 тысяч владельцев билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.



Египет — Уругвай (0:1). «Екатеринбург Арена», 27 015 зрителей (при вместимости 33 061). Фото: instagram.com/antonio_ekb/

Официальная посещаемость матча Египет — Уругвай (0:1) в Екатеринбурге составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость «Екатеринбург-Арены» — 33 061 зритель.

— Тот факт, что количество зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА, — сообщили в пресс-службе.

«Екатеринбург-Арена» примет еще три матча чемпионата мира — Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Свердловские власти запросят в ФИФА разъяснение ситуации с пустыми местами на матче ЧМ

Власти Свердловской области направят официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) для разъяснения ситуации с пустыми трибунами на матче чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который прошел в пятницу на «Екатеринбург-Арене». Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

— Держателем билетной программы является ФИФА, она же определяет цены на билеты. Общая вместимость «Екатеринбург- Арены» составляет 35 тысяч человек, но с учетом того, что часть трибун была выделена под прессу, были определенные вырезки [под камеры], поэтому в продажу поступило 30,5 тыс. билетов. На сайте ФИФА свободных билетов на матч Египет — Уругвай в продаже не было. Учитывая сложившуюся ситуацию, я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос, — сказал Швиндт, добавив, что свердловские власти подготовят запрос в ФИФА для разъяснения ситуации.

Посещаемость матча Египет — Уругвай в Екатеринбурге: почему так вышло?

Между тем в блоге Посещаемость матчей РФПЛ на Sports.ru опубликовано свое расследование причин пустовавших зрительских мест. И одной из главных называется несовершенство системы продаж квитков, за которую отвечает ФИФА.

Вопросами по организации и реализации билетов на чемпионатах мира по футболу занимается только и исключительно ФИФА. Билеты продаются только на их сайте, в порядке очереди и т.д.

Еще за несколько месяцев до ЧМ билетов действительно не было. «Sold out» — сообщили в ФИФА. Но внезапно на игре выяснилось, что самые важные места — на нижнем секторе трибуны А и С — пустуют. Что сильно ударило по картинке матча.

А теперь по кусочкам разберем.

Первое: в 4 утра в продажу поступила часть билетов на матч.

Совершенно внезапно для всех. 63 билета по 6300 и 12600 рублей.

Выкупили их или нет — неизвестно. Но факт остается фактом.

И сейчас можно приобрести билеты на другие матчи. Нужно только выждать свою очередь.



Скриншот с офсайта ФИФА

Второе: пустовали только центральные сектора

Как уже в своем статусе объяснил Родион Власов , эти места выделены для партнеров и спонсоров ФИФА. Иначе говоря, эти места не для продажи. Почему ФИФА так долго тянула с тем, чтобы выбросить эти билеты в свободное плавание — вопрос к ним.

Но это, опять же, их головная боль, а не екатеринбуржцев, которые выражают массовое недовольство тем, что не смогли попасть на чемпионат мира.



Трибуна С. Нижний ярус пуст наполовину, верхний забит. Фото: instagram.com/konstantin_pudov

При этом, как можно видеть из множества других фото с матча, верхний ярус на центральных трибунах был забит. А ценник ведь там точно такой же, как и на нижнем — от 13 тысяч рублей

Третье: роль спекулянтов сильно преувеличена.

Хоть перед началом игры некоторые из них ходили и предлагали квитки по 12 тысяч, но их было ну очень мало. Почти и не было, считай.

Четвертое: проблемы со считыванием билетов и выдача паспортов болельщика в день игры.

Об этой проблеме было известно еще с тестовых матчей в РФПЛ. Периодически то тут, то там болельщики сталкивались с невозможностью пройти по своему честно купленному билету на сам стадион (по территории можно гулять без прохождения через СКУД). Были проблемы и с тем, что уходящие на перерыв с трибуны, потом не могли вернуться на нее — СКУД считал, что билет недействителен.

Сейчас такая ситуация возникла у некоторой части (не могу утверждать, насколько много было таких «счастливчиков») болельщиков в самом начале. И это на чемпионате мира. Людей разворачивали в сторону палаток, где выдавали FAN ID и где им обменивали билеты. Естественно, было потеряно много времени.



Очередь из пострадавших у стадиона в палатку «сервисного офиса». Фото: E1.ru

За 2−3 часа до начала матча выстроилась очередь у других палаток выдачи паспорта болельщика. Возможно, что это и есть те счастливые обладатели 63 билетов, которые выкинули в продажу рано утром. А так же те, кто в последний день вспомнил, что его нужно получить. Да, такие тоже есть.



Фото: E1.ru

Пятое: стоимость билетов не играла никакой роли.

Это так. Граждане России со всех прилежащих городов и областей готовы были заплатить деньги, чтобы увидеть первый в своей жизни мундиаль вживую, а не по телевизору.

33 тысячи мест на 1,5 миллиона жителей города плюс еще несколько миллионов желающих из других регионов. Покупателей было очень много, но «благодаря» ФИФА они не попали ни на один матч.

Итог

Данный фэйл чисто на совести ФИФА. Которые и сами запутались, и всех остальных запутали своей системой продаж билетов.

Все уже успели обвинить и Екатеринбург в «нефутбольности», и российскую экономику «зарплаты низкие, кругом одни уроды».

Но никто не удосужился разобраться. Всем было наплевать.