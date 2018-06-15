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Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

15.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

На заседании, которое прошло под председательством руководителя верхней палаты парламента Михаила Мясниковича, обсуждались пути формирования эффективной региональной политики, которая служит фактором устойчивого экономического роста. В заседании приняли участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, представители Минэкономики, Минфина, Минтруда и соцзащиты. Опытом работы по решению волнующих людей вопросов обменялись председатели районных Советов депутатов Гродненской и Брестской областей. 

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах


Совет Республики в ближайший год планирует подготовить предложения по совершенствованию региональной политики. Об этом сообщил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. Создана рабочая группа, которая занимается вопросами изучения и выработки возможных предложений по административно-территориальным вопросам и вопросам, связанным с региональной политикой. 

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

 Планируем, что Совет Республики в ближайший год может подготовить обстоятельный доклад с предложениями о совершенствовании региональной политики, – сказал Михаил Мясникович. 

По мнению председателя Совета Республики, на данном этапе нет необходимости принимать особые решения для того, чтобы повысить авторитет и роль местных Советов. У них, подчеркнул Михаил Мясникович, есть основной инструмент для того, чтобы влиять на целый ряд вопросов, имущественных, земельных и так далее, – они утверждают бюджет. 

Как отметил Михаил Мясникович, во время дискуссии в Ошмянах большое внимание было уделено тому, как сделать местные бюджеты более самостоятельными. Причем, уточнил спикер, речь идет не о дополнительных налогах, а о дополнительных механизмах, которые повысят заинтересованность регионов больше зарабатывать самим. 

Одним из источников дополнительного дохода для местных бюджетов он назвал создание новых эффективных рабочих мест. «Это один из источников пополнения местных бюджетов: и подоходный, и налог на прибыль», – пояснил Михаил Мясникович. Он обратил внимание, что, согласно Декрету №1, комиссии по содействию в трудоустройстве должны возглавить председатели соответствующих местных Советов. На заседании подробно обсудили, как лучше организовать работу этих комиссий. 

В Ошмянах участники заседания осмотрели выставку-презентацию, где ознакомились с перспективами сыродельного завода и мясокомбината, других предприятий. На выставке также были представлены наработки в сфере туризма, который в регионе развивается на основе кластерного подхода, социально-экономические, культурные проекты и роль, которую играют в их реализации местные инициативы. 

Председатель Ошмянского райисполкома Мирослав Саросек рассказал о путях повышения экономической эффективности предприятий района. Он отметил, что в ближайшие годы планируется реализовать ряд инвестпроектов. В частности, Ошмянский мясокомбинат планирует инвестпроект «Строительство цеха первичной переработки скота с расширением мощностей холодильника». В планах сыродельного завода – строительство камеры созревания сыра и реконструкция цеха сепарирования сыворотки. РУП ЖКХ собирается модернизировать котельную в райцентре с установкой котла на местных видах топлива, а также построит городские очистные сооружения за счет средств займа Всемирного банка. Ряд инвестпроектов будет реализован и в сфере логистики, в том числе в 2019-2020 году планируются реконструкция автодороги М7 и строительство сервисной зоны пункта пропуска «Каменный Лог». 

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

В Островце основное внимание было уделено комплексному развитию региона c акцентом на социальную инфраструктуру. В городе сейчас проживают 10,9 тысячи человек. Ожидается, что к 2025 году население вырастет до 22 тысяч. В прошлом году в микрорайоне №2 введен в эксплуатацию детский сад на 190 мест. В июне будет сдан еще один, такой же, начнет строиться школа на 765 мест. Она будет готова к 1 сентября 2019 года. 

Участники заседания ознакомились с жилой застройкой и социальной инфраструктурой микрорайонов №1 и №2 в Островце. Кроме того, посетили стройплощадку Белорусской атомной электростанции, ее учебный центр, где ознакомились с системой мер, направленных на формирование квалифицированного кадрового состава, и интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. 

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

Говоря о путях выполнения поставленных задач по росту экономики, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов отметил, что в области активно реализуются крупные инвестиционные проекты, привлекаются прямые иностранные инвестиции. Вклад в экономику области внесет и новый азотный комплекс. Развитию деловой инициативы содействует безвизовый туризм. Дальнейшее развитие в ближайшую пятилетку получит и аграрный сектор, доля которого в валовом региональном продукте составляет 30 процентов. 

Михаил Мясникович обратил внимание на необходимость более активного привлечения прямых иностранных  инвестиций в регионы. При этом все инвестиционные проекты должны быть инновационными, что будет содействовать наращиванию экспорта. 

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики прошло в Ошмянском и Островецком районах

 
Фото Артема ТУРЛАЯ, БелТА
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА, БелТА
http://grodnonews.by/
 
 
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На заседании, которое прошло под председательством руководителя верхней палаты парламента Михаила Мясниковича, обсуждались пути формирования эффективной...
 
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