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В Лепельском районе милиция уничтожила плантацию мака

15.06.2018 23:50 — Разное | Партизан  
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Пять гектаров посевов дикорастущего мака были уничтожены правоохранителями 13 июня в Лепельском районе. Плантацию мака уничтожила милиция в Лепельском районе.


Фото УВД Витебского облисполкома
Маковая плантация была обнаружена на поле у деревни Радунь, растение уже вступили в период цветения. Милиционеры патрульно-постовой службы Первомайского РОВД Витебска и подразделения наркоконтроля Лепельского РОВД скосили посевы мака с помощью навесной роторной косилки и уничтожили их, пишет vitebsk.cc
Как сообщают правоохранители, с начала действия специальной программы «Мак» в за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, уже составлено 84 протокола. При этом органы правопорядка изъяли и уничтожили более 700 килограмм растительного наркосырья.

Милиция напоминает, что выращивание мака или конопли, а также их произрастание на приусадебном участке влечет за собой административную ответственность.


 
Теги: Витебск
 
 
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Пять гектаров посевов дикорастущего мака были уничтожены правоохранителями 13 июня в Лепельском районе. Плантацию мака уничтожила милиция в Лепельском районе.
 
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