В Лепельском районе милиция уничтожила плантацию мака





Фото УВД Витебского облисполкома

пишет vitebsk.cc Маковая плантация была обнаружена на поле у деревни Радунь, растение уже вступили в период цветения. Милиционеры патрульно-постовой службы Первомайского РОВД Витебска и подразделения наркоконтроля Лепельского РОВД скосили посевы мака с помощью навесной роторной косилки и уничтожили их,vitebsk.cc

Как сообщают правоохранители, с начала действия специальной программы «Мак» в за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, уже составлено 84 протокола. При этом органы правопорядка изъяли и уничтожили более 700 килограмм растительного наркосырья.





Милиция напоминает, что выращивание мака или конопли, а также их произрастание на приусадебном участке влечет за собой административную ответственность.



