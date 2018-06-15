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В минском метро человек прыгнул под движущийся поезд

15.06.2018 23:37 — Разное | Партизан  
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Московскую ветку останавливали на 20 минут.

Вечером, 15 июня, в столичном метро произошло ЧП: один из пассажиров прыгнул на рельсы перед поездом. Об этом Onliner.by сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Происшествие случилось около 21:40. Движение поездов было остановлено, пишет onliner.by

Как сообщили в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена, остановка поездов произошла по техническим причинам в 21:40, в 22:02 движение было восстановлено.

Позже стало известно, что на станции метро «Площадь Победы» под прибывающий на 2-й главный путь поезд прыгнул мужчина. Он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в БСМП.


 
 
Ссылка на источник 24
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Московскую ветку останавливали на 20 минут.
 
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