В минском метро человек прыгнул под движущийся поезд

пишет onliner.by Вечером, 15 июня, в столичном метро произошло ЧП: один из пассажиров прыгнул на рельсы перед поездом. Об этом Onliner.by сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. Происшествие случилось около 21:40. Движение поездов было остановлено,onliner.by





Как сообщили в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена, остановка поездов произошла по техническим причинам в 21:40, в 22:02 движение было восстановлено.





Позже стало известно, что на станции метро «Площадь Победы» под прибывающий на 2-й главный путь поезд прыгнул мужчина. Он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в БСМП.



