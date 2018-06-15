Сколько ядерных боеголовок необходимо для наступления апокалипсиса?









По мнению аналитиков, 100 ядерных зарядов достаточно для сдерживания любого противника, поскольку агрессору нет смысла применять большее количество ядерного оружия, сообщает журнал Safety.





Если зачинщик войны использует больше ста атомных боеголовок, то даже при отсутствии ответного удара он тем самым нанесет себе недопустимый ущерб, утверждают профессор Джошуа Пирс из Мичиганского университета и его коллега Дэвид Денкенбергер из Университета Теннесси.





Примечательно, что Россия и США, в арсенале которых находится 90 процентов всего мирового ядерного оружия, давно и многократно превысили роковой лимит в 100 боеголовок. Армии этих двух стран располагают 14 тысячами ядерных зарядов из 15 тысяч, пишет IFLScience. Остальные ядерные боеголовки принадлежат Великобритании (215), Франции (300), Китаю (270), Индии (120), Пакистану (120), Израилю (80) и Северной Корее (10).





Учитывая, что всего в мире насчитывается девять стран, имеющих ядерное оружие, мировой арсенал разумно было бы сократить до 900 атомных боеголовок. Существование остальных зарядов просто не имеет смысла.





Ученые отмечают, что использование свыше 100 ядерных боеголовок в военном конфликте приведет прежде всего к колоссальным жертвам. Например, если масштабный удар атомным оружием был бы нанесен по самой густонаселенной китайской территории, погибло бы 34 миллиона человек.





Кроме того, такой удар приведет к наступлению ядерной зимы, поскольку поднятая взрывами в стратосферу сажа будет препятствовать попаданию солнечных лучей на поверхность Земли, сообщает Fox News. Температура резко понизится, а количество осадков уменьшится. Все это нанесет катастрофический ущерб сельскому хозяйству и приведет к массовому голоду. Экологическая катастрофа обернется гибелью уже сотен миллионов людей по всему миру.





"Если производительность сельского хозяйства упадет до уровня доиндустриальной эпохи, большинство стран не смогут прокормить собственное население", - уверены ученые.





Исследователи подсчитали, что если США применят семь тысяч своих ядерных боеголовок, то это приведет к попаданию в стратосферу 30 миллионов тонн сажи. В итоге пять миллионов американцев умрут от голода.





Если же будет выпущено только 1000 ракет с ядерными боеголовками, то в стратосфере окажется лишь 12 миллионов тонн сажи. Тогда голодная смерть будет грозить 140 тысячам американцев.





Потери среди гражданского населения от экологического "ответного удара" сводятся к допустимому минимуму, только если будет выпущено не более 100 ракет. В этом случае в воздухе окажется четыре миллиона тонн сажи, что приведет к наступлению ядерной осени. Но ее последствия не будут столь губительны для сельского хозяйства и пищевой промышленности США.





Ученые подчеркивают, что их выводы сделаны с помощью отработанных методик прогнозирования, а при более детальных подсчетах могут выявиться новые серьезные угрозы. Кроме того, 100 ядерных взрывов способны причинить непоправимый ущерб самой мощной экономике - американской, а для Израиля или Пакистана и меньшее количество ядерных ударов принесет катастрофические последствия.









Денкенбергер считает, что американское правительство должно больше внимания уделять не наращиванию или сохранению ядерных арсеналов, а поиску альтернативных источников пропитания, которые будут помогать людям выживать после возможной ядерной войны в условиях ядерной осени. "Неразумно тратить миллиарды долларов на поддержание ядерного арсенала, который в случае его применения дестабилизирует собственную страну", - говорит профессор Пирс, слова которого приводит Michigan Tech.



