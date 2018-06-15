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Серийное производство зарядных станций для электромобилей запустят на "Витязе" в 2020 году

15.06.2018 22:44 — Разное | Партизан  
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Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

 Указом №236 от 13 июня 2018 года в госпрограмму внесены комплексные дополнения. На реализацию проектов программы будет дополнительно направлено более Br50 млн. 

Планируется, что количество новых высокотехнологичных рабочих мест, создаваемых по госпрограмме инновационного развития, превысит 10 тыс.

 

В госпрограмму включены также шесть новых мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. "ГКНТ работает над созданием технопарков - площадок для развития малого и среднего инновационного предпринимательства. В 2017 году мы создали четыре технопарка. Мероприятия по созданию новых объектов инновационной инфраструктуры тоже вошли в госпрограмму", - рассказал председатель ГКНТ. "В 2017 году прошел II Съезд ученых Беларуси, на котором мы определили стратегию научно-технического, инновационного развития страны на долгосрочную перспективу. Был принят декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Все это нашло отражение в Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. В нее вошли направления, связанные с цифровизацией экономики. Планируется развивать такие сферы, как аддитивные технологии, биотехнологии, робототехника, электротранспорт", - добавил Александр Шумилин.



 
 
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Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного...
 
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