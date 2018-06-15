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Беларусь на 9-м месте по смертности в ДТП в Европе

15.06.2018 22:25 — Разное | Партизан  
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику по ДТП с летальным исходом в странах Европы и Средней Азии.


Фото БелТА
Согласно докладу ВОЗ, Республика Беларусь находится на 9-м месте по количеству смертей в ДТП на 100 тысяч жителей (13,7).
Первое место занимает Казахстан (24,2), второе – у Кыргызстана (22), третье – у Российской Федерации (18,9). Также в десятку стран с самой высокой смертностью на дорогах вошли, в порядке убывания, Таджикистан (18,8), Армения (18,3), Босния и Герцеговина (17,7), Туркменистан (17,4), Албания (15,1). Замыкает десятку Молдова (12,5).
Последние места заняли Великобритания (2,9), Швеция (2,8) и Монако (0).


 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику по ДТП с летальным исходом в странах Европы и Средней Азии.
 
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