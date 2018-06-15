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Отбывающий 12-летний срок экс-президент Бразилии будет комментировать итоги матчей чемпионата мира для телевидения

15.06.2018 22:11 — Разное | Интерфакс  
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Отбывающий 12-летний срок экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет комментировать итоги матчей чемпионата мира по футболу для бразильского телевидения, сообщает в пятницу бразильская "Газета эспортива".

Экс-президент будет сотрудничать с телесетью VTV, базирующейся в Сан-Паулу. Планируется, что он будет записывать свои впечатления от матчей и отправлять их в редакцию канала, где их будут зачитывать в эфире телеведущие.

Первый комментарий бывшего президента Бразилии, до сих пор пользующегося популярностью среди соотечественников, выйдет в эфир 18 июня после того, как команда Бразилии сыграет с командой Швейцарии.

В апреле этого года суд приговорил Л.И.Лулу да Силву к 12 годам заключения за получение взятки. В его тюремной камере есть телевизор, поэтому у него имеется возможность следить за матчами чемпионата мира по футболу.

Ранее, в марте, экс-президент заявлял, что у команды Бразилии высокие шансы победить на этом чемпионате. Также он отмечал высокий уровень подготовки у команд Германии, Франции, Англии, Бельгии.

 
 
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Отбывающий 12-летний срок экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет комментировать итоги матчей чемпионата мира по футболу для бразильского...
 
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