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Глава Пентагона обвиняет Россию в попытке подорвать моральный авторитет США

15.06.2018 22:07 — Разное | Интерфакс  
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис обрушился с критикой на Россию, заявив, что она пытается подорвать американский моральный авторитет и расколоть единство НАТО, сообщает в пятницу телеканал Си-Эн-Эн.

"Он (президент РФ - ИФ) стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать американский моральный авторитет, его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы", - заявил Дж.Мэттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте.

Он предположил, что Москва стремится "расколоть НАТО".

Дж.Мэттис также заявил, что Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая "перечертила международные границы, применив силу, в Грузии и на Украине".

Одновременно Дж.Мэттис положительно высказался о перспективе отношений с КНДР.

По его словам, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что "прошлое не обязательно определяет будущее" и открывает возможность "нового пути к миру".

 
 
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис обрушился с критикой на Россию, заявив, что она пытается подорвать американский моральный авторитет и расколоть единство НАТО,...
 
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