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На станции метро "Площадь Победы" мужчина прыгнул на прибывающий поезд
Фото : Минский метрополитен
Причиной остановки движения стало то, что на прибывающий на станцию «Площадь Победы» поезд прыгнул пассажир, сообщили в пресс-службе минского метрополитена. Все случилось в 21.35.
Мужчина передан медикам, он госпитализирован.
В 22.00 движение поездов восстановлено. Поезда следуют согласно графику, но станция «Площадь Победы» временно закрыта для проведения следственных действий, уточнили в в пресс-службе подземки.
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Около десяти часов вечера 15 июня пользователи стали сообщать о прекращении движения поездов в сторону Уручья в минской подземке.
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