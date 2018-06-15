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15.06 в 21.35 на ст. "Площадь Победы" пассажир прыгнул на поезд, прибывающий на 2-й главный путь. Госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в БСМП. — Минский метрополитен (@minskoemetro) 15 июня 2018 г.

Причиной остановки движения стало то, что на прибывающий на станцию «Площадь Победы» поезд прыгнул пассажир, сообщили в пресс-службе минского метрополитена. Все случилось в 21.35.Мужчина передан медикам, он госпитализирован.В 22.00 движение поездов восстановлено. Поезда следуют согласно графику, но станция «Площадь Победы» временно закрыта для проведения следственных действий, уточнили в в пресс-службе подземки.