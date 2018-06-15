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На станции метро "Площадь Победы" мужчина прыгнул на прибывающий поезд

15.06.2018 22:57 — Разное | UDF  
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Фото : Минский метрополитен
Около десяти часов вечера 15 июня пользователи стали сообщать о прекращении движения поездов в сторону Уручья в минской подземке.

Причиной остановки движения стало то, что на прибывающий на станцию «Площадь Победы» поезд прыгнул пассажир, сообщили в пресс-службе минского метрополитена. Все случилось в 21.35.




Мужчина передан медикам, он госпитализирован.

В 22.00 движение поездов восстановлено. Поезда следуют согласно графику, но станция «Площадь Победы» временно закрыта для проведения следственных действий, уточнили в в пресс-службе подземки.

 
 
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Около десяти часов вечера 15 июня пользователи стали сообщать о прекращении движения поездов в сторону Уручья в минской подземке.
 
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