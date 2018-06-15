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Фионна Гибб рассказала, что интересного будет на Дне Великобритании в Минске

15.06.2018 23:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Англо-тест, марш в килтах и музыкальные хиты – 15 июня в Верхнем городе развернется большой британский фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Старт празднику дадут волынщики. В шотландских костюмах и с национальной музыкой они промаршируют от улицы Карла Маркса до площади Свободы. Для минчан и гостей столицы организуют 8 тематических площадок – еда, музыка, культура, мода спорт, бизнес и образование. Отдельный уголок будет для детей.

Фионна Гибб рассказала, что интересного будет на Дне Великобритании в Минске

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Беларусь:
Я надеюсь, что фестиваль позволит гостям лучше познакомиться со всем, что есть в Великобритании. Люди получат удовольствие и от тестирования знаний английского языка, и от британской музыки. Также надеюсь, что этот фестиваль будет взаимодействовать позитивному восприятию и углублению взаимодействия между Великобританией и Беларусью.

Фионна Гибб рассказала, что интересного будет на Дне Великобритании в Минске

На Зыбицкой возведут теннисный корт, где можно будет получить бесплатный урок большого тенниса и сфотографироваться с кубком Максима Мирного. Во внутреннем дворике Верхнего города проверить свой английский минчанам позволит пробный языковой тест. А слушать хиты The Beatles и Queen можно будет вплоть до полуночи.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Англо-тест, марш в килтах и музыкальные хиты – 15 июня в Верхнем городе развернется большой британский фестиваль, сообщили в программе «Столичные...
 
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