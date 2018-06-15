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В Минске ищут женщину, которая по ошибке передала кассиру лишние деньги

16.06.2018 00:51 — Разное | Tut.by  
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В Минске разыскивают женщину, которая 3 мая около 12 часов 20 минут, находясь в отделении банка по ул. Одинцова, покупая валюту, передала кассиру на 1000 рублей больше, чем нужно. В конце дня, пересчитывая выручку, кассир обнаружила, что у нее находится на 1000 белорусских рублей больше положенного, сообщают во Фрунзенском РУВД.


Фото guvd.gov.by

С помощью записи с камеры видеонаблюдения установили, кто именно ошибочно передал лишние деньги. Приметы: женщина европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, светлый цвет волос. Была одета: майка белого цвета с коротким рукавом.

Во Фрунзенском РУВДпросят тех, кто обладает информацией о разыскиваемой женщине, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 256-20-20, 8 (029) 776-45-91, 8 (029) 568-05-34 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Во Фрунзенском РУВД просят связаться тех, кто узнал женщину на фото.
 
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