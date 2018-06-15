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Кристина Агилера тайно выступила в метро Нью-Йорка

16.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Певица Кристина Агилера и телеведущий Джимми Фэллон переоделись уличными музыкантами и устроили концерт в нью-йоркском метрополитене.

Сперва пассажиры подземки не узнали известную певицу, но их внимание привлекли профессиональное исполнения хита Ареты Франклин Freedom и съёмочная группа, записывающая выступление на видео.

После разоблачения Агилера сняла маскировку и под громкие аплодисменты исполнила несколько своих композиций.

 
 
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​Певица Кристина Агилера и телеведущий Джимми Фэллон переоделись уличными музыкантами и устроили концерт в нью-йоркском метрополитене.
 
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