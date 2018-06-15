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Жительницу Светлогорска подозревают в убийстве подруги
Правоохранительные органы задержали 53-летнюю жительницу Светлогорска, которая подозревается в убийстве зашедшей к ней в гости подруги.
Тело 59-летней женщины без одежды было обнаружено возле одного из многоэтажных домов в Октябрьском микрорайоне. На труп наткнулся проезжающий мимо велосипедист. Одежду погибшей милиция нашла в мусорном контейнере неподалёку.
По подозрению в совершении преступления была задержана подруга погибшей, с которой накануне трагедии у той произошла крупная ссора.
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Правоохранительные органы задержали 53-летнюю жительницу Светлогорска, которая подозревается в убийстве зашедшей к ней в гости подруги.
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