Жительницу Светлогорска подозревают в убийстве подруги

Правоохранительные органы задержали 53-летнюю жительницу Светлогорска, которая подозревается в убийстве зашедшей к ней в гости подруги.

Тело 59-летней женщины без одежды было обнаружено возле одного из многоэтажных домов в Октябрьском микрорайоне. На труп наткнулся проезжающий мимо велосипедист. Одежду погибшей милиция нашла в мусорном контейнере неподалёку.

По подозрению в совершении преступления была задержана подруга погибшей, с которой накануне трагедии у той произошла крупная ссора.