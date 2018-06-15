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В Гомеле мужчина на четвереньках переполз проспект
Инцидент произошёл на проспекте Космонавтов в районе «Гомсельмаша».
Участники дорожного движения засняли полураздетого мужчину, который на четвереньках пытался пересечь оживлённую магистраль. Очевидцы отмечают, что он был не в состоянии стоять на ногах, но при этом махал водителям с просьбой уступить ему дорогу.
Автомобилисты притормаживали и позволили мужчине благополучно пересечь проезжую часть. Представителей правопорядка на месте происшествия не оказалось.
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Инцидент произошёл на проспекте Космонавтов в районе «Гомсельмаша».
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