В Гомеле мужчина на четвереньках переполз проспект

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Инцидент произошёл на проспекте Космонавтов в районе «Гомсельмаша».

Участники дорожного движения засняли полураздетого мужчину, который на четвереньках пытался пересечь оживлённую магистраль. Очевидцы отмечают, что он был не в состоянии стоять на ногах, но при этом махал водителям с просьбой уступить ему дорогу.

Автомобилисты притормаживали и позволили мужчине благополучно пересечь проезжую часть. Представителей правопорядка на месте происшествия не оказалось.