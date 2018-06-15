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В Беларуси ограничили купание в 24 водоёмах

16.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Санстанция нашла нарушения сразу в 24 водоёмах Беларуси. Эти зоны не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Купание детей ограничено в следующих зонах:
− Брестская область: пляж «Центральный», левый берег реки Мухавец, Брест; пляж озера Меднянское, деревня Медно, Брестский район; зона рекреации на озере Рогознянское, посёлок Берестье, Брестский район; пляж санатория «Надзея» река Мухавец, Жабинковский район; пляж на озере в деревне Хмелево, Жабинковский район;
− Гомельская область: пляж «Каскад – 1» Центральный район Гомеля; пляж «Каскад – 2» Центральный район Гомеля; пляж «Волотовской» Центральный район Гомеля; пляж «Прудковский» Центральный район Гомеля; пляж «Западный» Советский район Гомеля; пляж парка культуры и отдыха Калинковичей;
− Могилёвская область: Печерское озеро, Могилёв;
− Гродненская область: «Озеро Кань-Белое» Гродненского района; «Пруд деревни Луцковляны» Гродненского района; «Озеро в деревне Ошурки» Щучинского района;
− Минск: пляж № 6 водохранилища «Заславское»; пляж № 2 водохранилища «Дрозды».

Для детей и взрослых купание ограничено в семи зонах:
− Брестская область: пляж «Центральный», Брест, правый берег реки Мухавец;
− Могилёвская область: Гребеневское водохранилище, пляж на реке Днепр, Могилёв; пляж реки Днепр у деревни Полыковичи Могилёвского района; пруд в деревне Вильчицы Могилёвского района;
− Гродненская область: зона отдыха «Озеро в Щучине»;
− Минск: пляж № 5, водохранилища «Дрозды»; пляж № 8 водохранилища «Дрозды».

Полностью запрещено купание в зоне пляжа городского парка Жабинки.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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​Санстанция нашла нарушения сразу в 24 водоёмах Беларуси. Эти зоны не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и находятся в неудовлетворительном...
 
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