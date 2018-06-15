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В Россонском районе пьяный мужчина ехал на горящем тракторе
На тракторе мужчина возил воду для нужд сельхозпредприятий.
Инцидент произошёл в деревне Лютиково. Когда на место происшествия прибыли спасатели, от трактора уже практически ничего не осталось. Нанесённый ущерб оценивается в 44,3 тысячи рублей.
В ходе разбирательства выяснилось, что машина загорелась прямо во время движения, но управляющий ею мужчина всё равно продолжил ехать. В его крови было обнаружено 2 промилле алкоголя.
На водителя составили протокол за нахождение за рулём в нетрезвом виде.
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На тракторе мужчина возил воду для нужд сельхозпредприятий.
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