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Гавайский вулкан осыпал острова драгоценными камнями
Извергающийся вулкан Килауэа забросал улицы и пляжи Гавайских островов драгоценным минералом оливином.
Стоимость одного карата этого камня колеблется в районе 450 долларов. Оливин, известный у нас под названием «хризолит», часто встречается внутри вулканов и его можно найти в остывшей магме и на горных склонах.
Вулкан Килауэа начал извергаться ещё 3 мая, но его активность продолжается до сих пор. Специалисты уверяют, что большой опасности он не несёт, но извержение уже спровоцировало на островах землетрясение.
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Извергающийся вулкан Килауэа забросал улицы и пляжи Гавайских островов драгоценным минералом оливином.
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