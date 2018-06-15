Гавайский вулкан осыпал острова драгоценными камнями

Извергающийся вулкан Килауэа забросал улицы и пляжи Гавайских островов драгоценным минералом оливином.

Стоимость одного карата этого камня колеблется в районе 450 долларов. Оливин, известный у нас под названием «хризолит», часто встречается внутри вулканов и его можно найти в остывшей магме и на горных склонах.

Вулкан Килауэа начал извергаться ещё 3 мая, но его активность продолжается до сих пор. Специалисты уверяют, что большой опасности он не несёт, но извержение уже спровоцировало на островах землетрясение.