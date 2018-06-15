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Гавайский вулкан осыпал острова драгоценными камнями

16.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Извергающийся вулкан Килауэа забросал улицы и пляжи Гавайских островов драгоценным минералом оливином.

Стоимость одного карата этого камня колеблется в районе 450 долларов. Оливин, известный у нас под названием «хризолит», часто встречается внутри вулканов и его можно найти в остывшей магме и на горных склонах.

Вулкан Килауэа начал извергаться ещё 3 мая, но его активность продолжается до сих пор. Специалисты уверяют, что большой опасности он не несёт, но извержение уже спровоцировало на островах землетрясение.

 
 
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​Извергающийся вулкан Килауэа забросал улицы и пляжи Гавайских островов драгоценным минералом оливином.
 
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