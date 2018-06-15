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Не бойтесь быть фриками. Не бойтесь быть сумасшедшими! Невероятная история «Додо Пицца»

16.06.2018 00:11 — Разное | ProBusiness  
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Не бойтесь быть фриками. Не бойтесь быть сумасшедшими! Невероятная история «Додо Пицца»
Федор Овчинников. Фото с сайта angliya.com

Мы мечтаем о грандиозных успехах, но часто все планы остаются только на бумаге. Федор Овчинников — пример человека, который отбросил страхи, рискнул и в результате получил то, к чему стремился. Сеть пиццерий «Додо Пицца», которую он основал, стала крупнейшей в России. Сейчас бизнес покоряет другие рынки, включая США и Китай.

Смотрите вдохновляющую историю предпринимателя.

Первую пиццерию Федор открыл семь лет назад в родном Сыктывкаре, пережив перед этим финансовый кризис и крах первого бизнеса.

Спустя несколько лет после запуска он обратился к инвесторам за деньгами. Но они лишь посмеялись над идеей развития сети пиццерий! Археолог по образованию, Федор верил в свое призвание — предпринимательство. Он поделился своей идеей в личном блоге. И случилось чудо. Множество людей — от инженеров до топ-менеджеров — вложили свои деньги в проект. Нужная сумма была собраню

Но это лишь эпизод из необычной истории Федора. Все остальное — на этом видео:

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Мы мечтаем о грандиозных успехах, но часто все планы остаются только на бумаге. Федор Овчинников - пример человека, который отбросил страхи, рискнул и в результате...
 
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