|
Не бойтесь быть фриками. Не бойтесь быть сумасшедшими! Невероятная история «Додо Пицца»
16.06.2018 00:11 — Разное | ProBusiness
Мы мечтаем о грандиозных успехах, но часто все планы остаются только на бумаге. Федор Овчинников — пример человека, который отбросил страхи, рискнул и в результате получил то, к чему стремился. Сеть пиццерий «Додо Пицца», которую он основал, стала крупнейшей в России. Сейчас бизнес покоряет другие рынки, включая США и Китай.
Смотрите вдохновляющую историю предпринимателя.
Первую пиццерию Федор открыл семь лет назад в родном Сыктывкаре, пережив перед этим финансовый кризис и крах первого бизнеса.
Спустя несколько лет после запуска он обратился к инвесторам за деньгами. Но они лишь посмеялись над идеей развития сети пиццерий! Археолог по образованию, Федор верил в свое призвание — предпринимательство. Он поделился своей идеей в личном блоге. И случилось чудо. Множество людей — от инженеров до топ-менеджеров — вложили свои деньги в проект. Нужная сумма была собраню
Но это лишь эпизод из необычной истории Федора. Все остальное — на этом видео:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы мечтаем о грандиозных успехах, но часто все планы остаются только на бумаге. Федор Овчинников - пример человека, который отбросил страхи, рискнул и в результате...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)