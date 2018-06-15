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Рабочему оторвало пальцы на обеих руках на гомельском предприятии
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Примерно в обеденное время рабочего РУП «Формация», мужчину 1963 года рождения, доставили в больницу.
Там врачам осталось лишь зафиксировать, что гомельчанин потерял второй палец на левой руке и три пальца на кисти правой.
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Травмы мужчин получил вчера, 14 июня, на рабочем месте.
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