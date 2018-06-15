Рабочему оторвало пальцы на обеих руках на гомельском предприятии



Картинка носит иллюстративный характер

Примерно в обеденное время рабочего РУП «Формация», мужчину 1963 года рождения, доставили в больницу.Там врачам осталось лишь зафиксировать, что гомельчанин потерял второй палец на левой руке и три пальца на кисти правой.Как рассказалисотрудники предприятия, пострадавший работал в столярной мастерской и травмы получил там же — руки затянуло в станок.