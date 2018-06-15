Королева красоты сходила на маникюр и получила рак кожи



Каролина Джаско

О страшном диагнозе девушка узнала в 18 лет. Американка снимала старый лак, когда вдруг заметила под ногтями странные черные отметины.не стала тянуть и сразу же обратилась за помощью к врачу. Теперь девушка убеждена, что по счастливой случайности спасла себе жизнь, ведь она попросту не могла заметить признаки заболевания под слоем лака.Доктор, в свою очередь, заявил, что вредоносные клетки обострились в теле девушки из-за ультрафиолетовой лампы в салоне. Чтобы избавиться от прогрессирующей меланомы, ноготь пришлось полностью удалить, передает The Sun.Своей историей манекенщица намерена предостеречь девушек, которые регулярно посещают маникюрный салон. Дело в том, для закрепления покрытия специалисты используют ультрафиолетовые лучи, которые уже давно признаны ярыми возбудителем онкологии.Представитель британской ассоциации дерматологов дал девушкам ценные рекомендации, которые помогут обезопасить себя от смертоносной болезни. Он порекомендовал любительницам маникюра использовать солнцезащитный крем или надевать специальные перчатки с открытыми ногтями.Напомним, что в мае 2018 года кожа студентки из Великобритании окрасилась в темно-коричневый цвет после использования дешевого тонирующего средства. Девушка призналась, что она регулярно пользуется подобными продуктами уже пять лет, однако такого эффекта еще не замечала.