Белорусские заводы: прекратить производство или залезть в долги

Специалисты объясняют: частично, это – результат бухгалтерских фокусов прошлых лет. В частности, многие предприятия не записали себе потери от девальвации 2015-го года, когда уже заказанные импортированные запчасти резко подорожали, а доходы от реализации на внутреннем рынке, наоборот, сократились.– заявлялПравда, сделано, в итоге, было как раз то, от чего Лукашенко предостерегал членов правительства. Но меры эти были засекречены под графой «для служебного пользования». Финансовый портал «Банки 24», согласно своему анализу статей бюджета, оценил объем очередных государственных субсидий, запланированных на этот год, приблизительно в $ 400 млн. Это – лишь немногим меньше, чем весь нынешний республиканский бюджет на здравоохранение или на образование. Адресаты субсидий не указываются, но в прошлом году среди наиболее убыточных предприятий были такие заводы как МАЗ или предприятия цементной промышленности, на модернизацию которых перед этим было растрачено более миллиарда долларов.При этом, специалисты отмечают, что основное финансовое бремя для предприятий это – выплаты взятых ранее кредитов и процентов от них. То есть, условно говоря, если простить им эти кредиты и позволить работать с чистого листа, некоторое время они бы были прибыльными. Но, по мнению опрошенных нами специалистов, долго это не удержалось бы по двум причинам. Во-первых, замедление глобальной экономики, которое должно начаться в ближайшие годы, грозит снова поглотить скромные доходы этих предприятий. Во-вторых, многие из них не записывают себе в убытки износ оборудования. То есть, через несколько лет, когда наступит время его заменять, государственные заводы, как и пять лет назад, станут перед выбором – прекратить производство или снова залезть в безнадежные долги.