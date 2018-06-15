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Криштиану Роналду получил два года тюрьмы
Криштиану Роналду. Фото wikipedia.org
Как сообщает издание El Mundo, когда Роналду жил в Испании, он скрыл от налоговых служб около 150 миллионов евро. Из-за этого испанская казна недосчиталась почти 15 миллионов евро.
Из-за того, что Роналду пошел на сотрудничество со следствием, суд присудил ему два года тюрьмы, но условно. Также футболист должен выплатить штраф почти 19 миллионов евро. Если в течение двух лет Роналду нарушит закон, то условный срок может превратиться в реальный.
Сегодня в 21:00 по белорусскому времени в рамках ЧМ по футболу начнется матч Испании против Португалии.
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Сегодня стало известно, какое решение принял суд по делу о неуплате налогов капитаном сборной Португалии.
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