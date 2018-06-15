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Сервиз Лукашенко против сервиза Макрона. В чем главная разница?

16.06.2018 01:45 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Роскошный столовый сервиз президента Франции Эммануэля Макрона серьезно возмутил французов. А что же белорусы?

Многие граждане Франции открыто выразили свое недовольство тем, что президентская чета купила для официальных ужинов и банкетов в Елисейском дворце чрезвычайно дорогой столовый сервиз — набор из 1200 предметов обошелся казне в 50 тысяч евро.

Многие тут же припомнили, что администрация французского президента регулярно жалуется на размеры государственных расходов на социальную помощь, и тем не менее позволяет себе так раскошелится.

На этом фоне с сервизом из Елисейского дворца сильно контрастирует посуда, приобретенная во Дворец независимости в Минске. Нет-нет, не своей ценой. Хотя тут, конечно, разница тоже колоссальная.

Напомним, что еще в 2014 году Мингорисполком объявил тендер на закупку сервиза во Дворец Независимости. На сайте госзакупок значилась стартовая цена 3 734 577 573 неденоминированных рублей (356,3 тысячи долларов) за 1 комплект. Источником финансирования назывался местный бюджет.

Сервиз Лукашенко против сервиза Макрона. В чем главная разница?

Как видим, «богатая» Беларусь, в отличие от «нищей» Франции мелочиться на президенте и его гостях не стала. Наш комплект оказался и побогаче и посолиднее. Причем все это аккурат в тот период, когда белорусская экономика переживала не самые лучшие времена.

Позже во Дворце независимости появились и золотые люстры, и много-много еще всяких недешевых красот.

Но знаете в чем основная разница между ценностями, приобретенными в Елисейский дворец, и теми, что были куплены в белорусскую резиденцию? В том, что граждане Франции посчитали их возмутительной и непозволительной роскошью, тогда как белорусы спокойно и без всяких эмоций позволили залезть к себе в карман.

 
Теги: Минск
 
 
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Роскошный столовый сервиз президента Франции Эммануэля Макрона серьезно возмутил французов. А что же белорусы?
 
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