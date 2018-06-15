|
Сервиз Лукашенко против сервиза Макрона. В чем главная разница?
Иллюстративное фото
Многие граждане Франции открыто выразили свое недовольство тем, что президентская чета купила для официальных ужинов и банкетов в Елисейском дворце чрезвычайно дорогой столовый сервиз — набор из 1200 предметов обошелся казне в 50 тысяч евро.
Многие тут же припомнили, что администрация французского президента регулярно жалуется на размеры государственных расходов на социальную помощь, и тем не менее позволяет себе так раскошелится.
На этом фоне с сервизом из Елисейского дворца сильно контрастирует посуда, приобретенная во Дворец независимости в Минске. Нет-нет, не своей ценой. Хотя тут, конечно, разница тоже колоссальная.
Напомним, что еще в 2014 году Мингорисполком объявил тендер на закупку сервиза во Дворец Независимости. На сайте госзакупок значилась стартовая цена 3 734 577 573 неденоминированных рублей (356,3 тысячи долларов) за 1 комплект. Источником финансирования назывался местный бюджет.
Как видим, «богатая» Беларусь, в отличие от «нищей» Франции мелочиться на президенте и его гостях не стала. Наш комплект оказался и побогаче и посолиднее. Причем все это аккурат в тот период, когда белорусская экономика переживала не самые лучшие времена.
Позже во Дворце независимости появились и золотые люстры, и много-много еще всяких недешевых красот.
Но знаете в чем основная разница между ценностями, приобретенными в Елисейский дворец, и теми, что были куплены в белорусскую резиденцию? В том, что граждане Франции посчитали их возмутительной и непозволительной роскошью, тогда как белорусы спокойно и без всяких эмоций позволили залезть к себе в карман.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскошный столовый сервиз президента Франции Эммануэля Макрона серьезно возмутил французов. А что же белорусы?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)