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Белорусы-гастарбайтеры урезали переводы на родину из-за границы

16.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Личные переводы белорусов из-за границы в первом квартале этого года составили 252,1 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Для сравнения: в октябре-декабре прошлого года — 251 миллион долларов, а в первом квартале — 241,7 миллиона долларов. При этом денежные переводы работающих за год также сократились. 


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чистая оплата труда (минус выплаченные подоходные налоги) составила 89,7 миллиона долларов (год назад — 88,2 миллиона долларов). Денежные переводы работающих за год также сократились: в первом квартале этого года они составили 119,1 миллиона долларов, а за аналогичный период 2017-го года — 125,6 миллиона долларов.

Напомним, в 2017 году белорусы получили из-за границы личные переводы на 1 миллиард 55,7 миллиона долларов. Эта сумма почти на 190 миллионов долларов больше, чем за 2016-й, и на 203,7 миллиона меньше, чем в 2015-м.

За границу во втором квартале этого года белорусы отправили 24,9 миллиона долларов личных переводов. Год назад — 24,4 миллиона долларов.

Напомним, личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами плюс оплата труда работников (без учета налогов и отчислений на социальные нужды, выплаченных в стране найма), минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей. Иными словами, личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.

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Личные переводы белорусов из-за границы в первом квартале этого года составили 252,1 миллиона долларов.
 
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