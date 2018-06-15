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Белорусы-гастарбайтеры урезали переводы на родину из-за границы
Личные переводы белорусов из-за границы в первом квартале этого года составили 252,1 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Для сравнения: в октябре-декабре прошлого года — 251 миллион долларов, а в первом квартале — 241,7 миллиона долларов. При этом денежные переводы работающих за год также сократились.
Чистая оплата труда (минус выплаченные подоходные налоги) составила 89,7 миллиона долларов (год назад — 88,2 миллиона долларов). Денежные переводы работающих за год также сократились: в первом квартале этого года они составили 119,1 миллиона долларов, а за аналогичный период 2017-го года — 125,6 миллиона долларов.
Напомним, в 2017 году белорусы
За границу во втором квартале этого года белорусы отправили 24,9 миллиона долларов личных переводов. Год назад — 24,4 миллиона долларов.
Напомним, личные переводы
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Личные переводы белорусов из-за границы в первом квартале этого года составили 252,1 миллиона долларов.
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