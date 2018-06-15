Прервет ли Дания в погоне за Францией 16-летнюю серию? Рассказываем о командах квартета С на ЧМ-2018

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Лидер датчан Кристиан Эриксен на стадии отбора забил 11 мячей и попробует помочь своей сборной выйти в плей-офф на мундиале впервые с 2002 года. После поражения в финале домашнего Евро-2016 Франция вновь готова побороться за победу на топ-турнире.

SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета С на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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