На машине по Чехии: пользуйтесь перехватывающими парковками в городах и не забывайте включать фары

Если вы отправляетесь в автомобильное путешествие по Чехии, то стоит знать некоторые особенности местных дорог. Нашим гидом стал Александр Братиков, инженер-программист, который прожил там несколько лет, знает много о чешских дорогах и умеет разговаривать с полицией.





Где заправляться

По состоянию на середину июня цены на топливо в Чехии были таковы: бензин 91 — 1,23 евро, бензин 95 — 1,29 евро, бензин 98 — 1,31 евро, дизель (nafta) — 1,25 евро, газ LPG (autoplyn) — 0,54 евро.

— Во-первых, на всех скоростных автомагистралях топливо будет дороже. Это не только в Чехии, но и других странах. В Чехии есть заправки BP, Shell, Benzina. Но в любом случае в городе будет дешевле. Нужно опасаться ноу-нейм заправок. Недалеко от одной такой я жил в Пльзне. Там было очень дешевое топливо, но коллеги с работы сказали: поездишь туда год — выбросишь машину. Поэтому в Чехии заправляться лучше на обычных брендовых АЗС.

Дороги и манеры

В Чехии дороги платные, но не все, а только магистрали. Дальнице (dalnice) — это автомагистраль. Рыхлостни сильнице (rychlostní silnice) — двухполосная скоростная дорога. Преимущественно все эти дороги платные. Они обозначены специальным значком. Но если эта дорога огибает город, является кольцевой или объездной, то она бесплатная.





— Дальнични знамка — это виньетка для чешских дорог. Они бывают сроком на 10 дней, месяц и год. Стоимость — от 310 до 1500 крон (12−60 евро). Желательно купить ее сразу же после пересечения границы, если предполагаешь ехать по платным дорогам. Потому что дальше могут поймать таможенники, которые проверяют в основном фуры, но могут посмотреть, наклеена ли у тебя виньетка. Если ее нет, штраф будет 5 тысяч крон (почти 200 евро).

По автомагистрали можно ехать с разрешенной скоростью 130 км/ч, по загородным дорогам — 90 км/ч. В городах скорость ограничена 50 км/ч.

— Если говорить о качестве дорог, то в основном все магистральные трассы хорошие, их делали и делают по немецким стандартам. Там нет колеи, отличная разметка. По манере вождения скажу так: в принципе там не нарушают. Чехи достаточно дисциплинированные. По обычным дорогам, где 90 км/ч ограничение, так и едут. На автомагистралях, где 130 можно ехать, «летчиков» мало. Они едут в левом ряду.

Полиция и штрафы

— В последнее время я как-то особо с ними не сталкивался. Там есть местная полиция, обычная и магистральная. Последние ездят на гражданских машинах без опознавательных знаков и фиксируют нарушителей, например, во время обгона. Потом догоняют и ведут до ближайшего съезда. А там уже штрафуют. Чаще всего используют новые Skoda Superb, черные. Так что, если заметите такой на дороге, а впереди сидят двое мужчин — ведите себя аккуратно. А вообще, я практически не нарушаю, поэтому мало общаюсь с полицией. Знаю, что радаров там относительно немного и останавливают редко. Но могут тормознуть за невключенный свет фар, он там обязателен круглый год. Штраф доходит до 2 тысяч крон (чуть меньше 80 евро). Один раз в Праге остановили просто в районе, где жил, и попросили дыхнуть. Дунул в трубку, пожелали счастливой дороги и отпустили.





Превышение скорости в Чехии карается штрафами. До 20 км/ч — 1000 крон (около 40 евро), до 30 км/ч — 2500 крон (почти 100 евро) в городе и 1000 крон за городом. За превышение более 50 км/ч штраф доходит до 10 тысяч крон (400 евро).

Следует знать, что в машине водитель должен иметь некоторые обязательные вещи: аптечку, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, запасное колесо (включая домкрат и баллонный ключ), набор запасных ламп и предохранителей (по одному для каждого типа).

— Сразу стоит понимать, что для иностранцев обычно выписывают штраф по максимуму — 2 тысячи крон. Причем неважно, парковка это или скорость. Такое ощущение, что это стандартная «ставка». Однажды меня за парковку неправильную остановили. Сразу говорят — вообще-то это 2 тысячи крон. Я с ними начал по-чешски разговаривать. Мол, вы нормальные, за парковку такие деньги? В итоге заплатил 100 крон. Взяток полиции давать не стоит, а вот попытаться найти веские причины, чтобы оправдать свое нарушение, можно. Тогда могут лояльнее отнестись, выписать минимальный штраф.

Парковки

— В Праге все разделено по зонам. Есть синие зоны, и там висит табличка, что по этой улице могут парковаться только машины жильцов. У них под стеклом есть специальное разрешение. Чем ближе к центру — тем дороже. А вообще лучше воспользоваться системой Park&Ride. По сути это система перехватывающих парковок на конечных станциях метро. Парковка там стоит дешево, а до центра города можно отлично доехать на метро.





По большому счету ситуация с парковками мало чем отличается от большинства европейских городов. Стоимость колеблется от 40 до 80 крон в час (1,5−3 евро), стоять можно от 30 минут до 6 часов. В выходные и праздничные дни, а также с 18.00 до 8.00 парковка бесплатная. В большинстве случаев оплатить парковку можно через паркомат наличными.

Связь и интернет

Самые популярные операторы мобильной связи — это Vodafone, O2 и T-Mobile. Первый предлагает 1,5 Гб мобильного трафика за 13 евро. И это одно из лучших предложений для туристов, которым нужен в первую очередь мобильный интернет.

В Чехии бесплатный Wi-Fi есть даже в трамваях, так что необязательно искать тариф с максимально возможным трафиком.

— В Чехии можно купить prepaid-карту любого мобильного оператора. Но тарифы на интернет довольно дорогие. За 10−20 евро вы получите обычно гигабайт трафика, но для общения в мессенджерах этого достаточно.