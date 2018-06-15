ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ напоминает: ТРЕЗВОСТЬ — норма на дороге!

16.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

ГАИ напоминает: ТРЕЗВОСТЬ — норма на дороге!

В текущем году по Гродненской области сотрудниками ДПС ГАИ выявлено 892 факта управления транспортными средствами водите-лями в состоянии алкогольного опья-нения. На территории Вороновского района в текущем году задержаны 26 таких водителей.

В целях предупреж-дения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, сотрудники ГАИ усилят контроль за дорожным движением.

Употребление спиртных напитков и вождение не совместимы. Пьяный за рулем — потенциальный преступник, в руках которого находится источник повышенной опасности — автомобиль. Нетрезвые водители превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию, не могут точно выполнить маневр. Появляется пренебрежительное отношение к опасности, неадекватная оценка дорожной обстановки, снижается быстрота реакции. Именно поэтому управление транспортным средством недопустимо даже с легкой степенью опьянения.

Не оставайтесь безучастными, ведь жертвой нетрезвого водителя может стать любой. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: не будьте равнодушными к происходящему на дороге. Сообщите по телефону 102 о случаях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Александр Жук,

старший инспектор ДПС ГАИ,

майор милиции.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году по Гродненской области сотрудниками ДПС ГАИ выявлено 892 факта управления транспортными средствами водите-лями в состоянии алкогольного опья-нения....
 
Новости дня
Новости разные
 
Прервет ли Дания в погоне за Францией 16-летнюю серию? Рассказываем о командах квартета С на ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Прамень
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика