ГАИ напоминает: ТРЕЗВОСТЬ — норма на дороге!





В текущем году по Гродненской области сотрудниками ДПС ГАИ выявлено 892 факта управления транспортными средствами водите-лями в состоянии алкогольного опья-нения. На территории Вороновского района в текущем году задержаны 26 таких водителей.

В целях предупреж-дения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, сотрудники ГАИ усилят контроль за дорожным движением.

Употребление спиртных напитков и вождение не совместимы. Пьяный за рулем — потенциальный преступник, в руках которого находится источник повышенной опасности — автомобиль. Нетрезвые водители превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию, не могут точно выполнить маневр. Появляется пренебрежительное отношение к опасности, неадекватная оценка дорожной обстановки, снижается быстрота реакции. Именно поэтому управление транспортным средством недопустимо даже с легкой степенью опьянения.

Не оставайтесь безучастными, ведь жертвой нетрезвого водителя может стать любой. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: не будьте равнодушными к происходящему на дороге. Сообщите по телефону 102 о случаях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Александр Жук,

старший инспектор ДПС ГАИ,

майор милиции.