ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как у Рапунцель. Три вещи, которые надо знать, если хотите отрастить густые и длинные волосы

16.06.2018 08:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать бьюти-советы и видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской.


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Мы дали вам много советов по уходу за кожей и тренировкам мышц лица (только делайте!). А вот про волосы забыли! Исправляем ошибку и делимся тремя простыми и действенными рекомендациями, которые помогут блистать, как модели в рекламах дорогущих шампуней.

Как придать волосам объем и отрастить их?


Потребность в скрабировании кожи головы есть у каждого: мы не до конца смываем шампунь и бальзам, регулярно пользуемся укладочными средствами — все это препятствует обновлению и клеточному дыханию, а здоровье волос напрямую зависит от состояния кожи головы
В конце концов, представьте, что было бы с вашей кожей, если бы за всю жизнь вы ни разу не воспользовались бы скрабом для лица.
А еще, может, вы мечтаете отрастить волосы? Слышали когда-нибудь от парикмахера, что у каждого волоса есть своя максимальная длина, перерасти которую он не может? И что надо смириться с тем, что косы до пояса не видать?⠀
Удивите парикмахера. Скрабирование настолько активизирует скальп и улучшает питание фолликулов, что волосы начинают расти намного быстрее.

Что дает скрабирование скальпа:

  • Глубокое очищение кожи;
  • Микромассаж, стимулирующий рост волос;
  • Восстановление клеточного дыхания;
  • Нормализацию выработки кожного сала;
  • Снижение жирности — волосы дольше остаются чистыми;
  • Улучшение кровообращения кожи головы.

Для маски потребуется 5 размельченных таблеток активированного угля и немного воды для получения кашицы:

  1. Кашицу втираем в мокрую кожу головы до мытья.
  2. Идеально — 5 минут массаж + 5 минут экспозиция.
  3. Дальше моем голову шампунем.
  4. Такой пилинг можно проводить 1 раз в 2 недели.

Это приятно, эффективно и абсолютно не сложно!

Как сократить выпадение волос и добиться густоты?


Волосы растут циклично. При этом каждый волос обычно растет в течение 2−6 лет, затем на три месяца его рост прекращается, пока новый волос не вытеснит старый из его фолликулы.

Причины алопеции (активного выпадения волос) различны. Это изменения гормонального фона, иммунные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, стрессы, избыток солнца, окрашивания, укладки.

Если со здоровьем все ок и объективных причин для выпадения волос нет (стресс присутствует в жизни практически каждого жителя мегаполиса), я рекомендую такой подход.

Ежедневные аромаингаляции (аромакулон, аромадиффузер) с эфирными маслами, которые снимают стресс и гармонизируют состояние человека. Из моего списка выберите только те, которые вам действительно очень нравятся:

  • герань;
  • апельсин;
  • грейпфрут;
  • литзея;
  • розовое дерево;
  • иланг-иланг;
  • роза;
  • сандал;
  • кедр.

Два-три раза в неделю маски для волос:

Рецепт № 1 (для женщин):

  • Масло примулы вечерней — 20 мл;
  • Масло авокадо — 30 мл;
  • Эфирное масло герани — 5 капель;
  • Эфирное масло бей — 15 капель;
  • Эфирное масло петитгрейна — 20 капель.

Рецепт № 2 (для мужчин):

  • Масло примулы вечерней — 20 мл;
  • Масло авокадо — 30 мл;
  • Эфирное масло розмарина — 10 капель;
  • Эфирное масло кедра — 10 капель;
  • Эфирное масло апельсина сладкого — 20 капель.

Втирайте смесь в кожу головы за 1−1,5 часа до мытья, сверху стоит надеть шапочку или замотать голову пленкой.

После этого смывайте маску шампунем.

Не забывайте, что волосы питаются не масками, а кровью, поступающей к коже головы!
И голова — очень труднодоступное для поступления крови место.
Вы же знаете, что массаж очень полезен для тела, но он так же полезен и для кожи головы.
Именно поэтому я очень рекомендую вам ежедневные растирания кожи головы пальцами (как грабельками) и ладонями — растирания должны длиться 2−3 минуты, до прилива тепла.
Это значительно ускоряет рост волос (девочки, которые красят волосы, замечают, что красить корни приходится чаще).

Важно: волосы, которые выпадают при растирании, — это волосы, которые выпадают естественным образом. Волосы, которые не готовы к выпадению, невозможно выдернуть даже при самом энергичном растирании.

Все, программа у вас есть, теперь осталось только действовать!

Как спасти волосы от солнца и морской воды?


На дворе лето, пора подумать о том, как не пересушить наши волосы на жарком солнышке и в соленой воде.

Летом я обязательно делаю масляные маски для волос, потому что они, как никакие другие, восстанавливают жизненные силы волос, защищают от ломкости, делают волосы блестящими и здоровыми. ⠀

Кроме этого, масляные маски отлично ухаживают за кожей головы, устраняя шелушение, зуд, перхоть, чрезмерную жирность. ⠀
Знаю, что многие любят масляные маски, но некоторых останавливают трудности при их смывании.

Поэтому специально для вас — лайфхак.

Как быстро и легко смыть масляную маску с волос:

  1. Не включая воду при первом смывании, нанесите шампунь на сухую, «масляную» голову;
  2. Проработайте волосы, добавьте воду. Промойте как обычно;
  3. Второй раз вспеньте шампунь в руках, нанесите на волосы, подержите около 1 минуты, смойте;
  4. При такой технике достаточно 2 нанесений чтобы масло вымылось полностью, не оставляя неприятной жирности.

Для волос я выбираю масло ши (карите):

  1. Предварительно растапливаю на водяной бане 1 столовую ложку;
  2. Наношу на кожу головы и волосы еще теплым;
  3. Надеваю шапочку (подойдет одноразовая шапочка для душа или косметическая шапочка) или заматываю волосы пленкой;
  4. Выдерживаю около 2−3 часов. Можно и меньше, но старайтесь подержать маску на голове не меньше часа;
  5. Смываю описанным выше способом.

Еще очень люблю наносить на волосы масло авокадо, миндаля, примулы вечерней или конопли. Попробуйте и поделитесь с нами своими результатами!

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делимся тремя простыми и действенными рекомендациями, которые помогут блистать, как модели в рекламах дорогущих шампуней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тимошенко хочет для Украины парламентскую республику с канцлером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика