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Как у Рапунцель. Три вещи, которые надо знать, если хотите отрастить густые и длинные волосы
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать бьюти-советы и видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской.
Мы дали вам много советов по уходу за кожей и тренировкам мышц лица (только делайте!). А вот про волосы забыли! Исправляем ошибку и делимся тремя простыми и действенными рекомендациями, которые помогут блистать, как модели в рекламах дорогущих шампуней.
Как придать волосам объем и отрастить их?
Потребность в скрабировании кожи головы есть у каждого: мы не до конца смываем шампунь и бальзам, регулярно пользуемся укладочными средствами — все это препятствует обновлению и клеточному дыханию, а здоровье волос напрямую зависит от состояния кожи головы
Что дает скрабирование скальпа:
Для маски потребуется 5 размельченных таблеток активированного угля и немного воды для получения кашицы:
Это приятно, эффективно и абсолютно не сложно!
Как сократить выпадение волос и добиться густоты?
Волосы растут циклично. При этом каждый волос обычно растет в течение 2−6 лет, затем на три месяца его рост прекращается, пока новый волос не вытеснит старый из его фолликулы.
Причины алопеции (активного выпадения волос) различны. Это изменения гормонального фона, иммунные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, стрессы, избыток солнца, окрашивания, укладки.
Если со здоровьем все ок и объективных причин для выпадения волос нет (стресс присутствует в жизни практически каждого жителя мегаполиса), я рекомендую такой подход.
Ежедневные аромаингаляции (аромакулон, аромадиффузер) с эфирными маслами, которые снимают стресс и гармонизируют состояние человека. Из моего списка выберите только те, которые вам действительно очень нравятся:
Два-три раза в неделю маски для волос:
Рецепт № 1 (для женщин):
Рецепт № 2 (для мужчин):
Втирайте смесь в кожу головы за 1−1,5 часа до мытья, сверху стоит надеть шапочку или замотать голову пленкой.
После этого смывайте маску шампунем.
Не забывайте, что волосы питаются не масками, а кровью, поступающей к коже головы!
Важно: волосы, которые выпадают при растирании, — это волосы, которые выпадают естественным образом. Волосы, которые не готовы к выпадению, невозможно выдернуть даже при самом энергичном растирании.
Все, программа у вас есть, теперь осталось только действовать!
Как спасти волосы от солнца и морской воды?
На дворе лето, пора подумать о том, как не пересушить наши волосы на жарком солнышке и в соленой воде.
Кроме этого, масляные маски отлично ухаживают за кожей головы, устраняя шелушение, зуд, перхоть, чрезмерную жирность. ⠀
Как быстро и легко смыть масляную маску с волос:
Для волос я выбираю масло ши (карите):
Еще очень люблю наносить на волосы масло авокадо, миндаля, примулы вечерней или конопли. Попробуйте и поделитесь с нами своими результатами!
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Делимся тремя простыми и действенными рекомендациями, которые помогут блистать, как модели в рекламах дорогущих шампуней.
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