Как у Рапунцель. Три вещи, которые надо знать, если хотите отрастить густые и длинные волосы

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать бьюти-советы и видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской.



Наталья Дичковская

Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Мы дали вам много советов по уходу за кожей и тренировкам мышц лица (только делайте!). А вот про волосы забыли! Исправляем ошибку и делимся тремя простыми и действенными рекомендациями, которые помогут блистать, как модели в рекламах дорогущих шампуней.

Как придать волосам объем и отрастить их?





Потребность в скрабировании кожи головы есть у каждого: мы не до конца смываем шампунь и бальзам, регулярно пользуемся укладочными средствами — все это препятствует обновлению и клеточному дыханию, а здоровье волос напрямую зависит от состояния кожи головы

В конце концов, представьте, что было бы с вашей кожей, если бы за всю жизнь вы ни разу не воспользовались бы скрабом для лица.

А еще, может, вы мечтаете отрастить волосы? Слышали когда-нибудь от парикмахера, что у каждого волоса есть своя максимальная длина, перерасти которую он не может? И что надо смириться с тем, что косы до пояса не видать?⠀

Удивите парикмахера. Скрабирование настолько активизирует скальп и улучшает питание фолликулов, что волосы начинают расти намного быстрее.

Что дает скрабирование скальпа:

Глубокое очищение кожи;

Микромассаж, стимулирующий рост волос;

Восстановление клеточного дыхания;

Нормализацию выработки кожного сала;

Снижение жирности — волосы дольше остаются чистыми;

Улучшение кровообращения кожи головы.

Для маски потребуется 5 размельченных таблеток активированного угля и немного воды для получения кашицы:

Кашицу втираем в мокрую кожу головы до мытья. Идеально — 5 минут массаж + 5 минут экспозиция. Дальше моем голову шампунем. Такой пилинг можно проводить 1 раз в 2 недели.

Это приятно, эффективно и абсолютно не сложно!

Как сократить выпадение волос и добиться густоты?





Волосы растут циклично. При этом каждый волос обычно растет в течение 2−6 лет, затем на три месяца его рост прекращается, пока новый волос не вытеснит старый из его фолликулы.

Причины алопеции (активного выпадения волос) различны. Это изменения гормонального фона, иммунные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, стрессы, избыток солнца, окрашивания, укладки.

Если со здоровьем все ок и объективных причин для выпадения волос нет (стресс присутствует в жизни практически каждого жителя мегаполиса), я рекомендую такой подход.

Ежедневные аромаингаляции (аромакулон, аромадиффузер) с эфирными маслами, которые снимают стресс и гармонизируют состояние человека. Из моего списка выберите только те, которые вам действительно очень нравятся:

герань;

апельсин;

грейпфрут;

литзея;

розовое дерево;

иланг-иланг;

роза;

сандал;

кедр.

Два-три раза в неделю маски для волос:

Рецепт № 1 (для женщин):

Масло примулы вечерней — 20 мл;

Масло авокадо — 30 мл;

Эфирное масло герани — 5 капель;

Эфирное масло бей — 15 капель;

Эфирное масло петитгрейна — 20 капель.

Рецепт № 2 (для мужчин):

Масло примулы вечерней — 20 мл;

Масло авокадо — 30 мл;

Эфирное масло розмарина — 10 капель;

Эфирное масло кедра — 10 капель;

Эфирное масло апельсина сладкого — 20 капель.

Втирайте смесь в кожу головы за 1−1,5 часа до мытья, сверху стоит надеть шапочку или замотать голову пленкой.

После этого смывайте маску шампунем.

Не забывайте, что волосы питаются не масками, а кровью, поступающей к коже головы!

И голова — очень труднодоступное для поступления крови место.

Вы же знаете, что массаж очень полезен для тела, но он так же полезен и для кожи головы.

Именно поэтому я очень рекомендую вам ежедневные растирания кожи головы пальцами (как грабельками) и ладонями — растирания должны длиться 2−3 минуты, до прилива тепла.

Это значительно ускоряет рост волос (девочки, которые красят волосы, замечают, что красить корни приходится чаще).

Важно: волосы, которые выпадают при растирании, — это волосы, которые выпадают естественным образом. Волосы, которые не готовы к выпадению, невозможно выдернуть даже при самом энергичном растирании.

Все, программа у вас есть, теперь осталось только действовать!

Как спасти волосы от солнца и морской воды?





На дворе лето, пора подумать о том, как не пересушить наши волосы на жарком солнышке и в соленой воде.

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Летом я обязательно делаю масляные маски для волос, потому что они, как никакие другие, восстанавливают жизненные силы волос, защищают от ломкости, делают волосы блестящими и здоровыми. ⠀

Кроме этого, масляные маски отлично ухаживают за кожей головы, устраняя шелушение, зуд, перхоть, чрезмерную жирность. ⠀

Знаю, что многие любят масляные маски, но некоторых останавливают трудности при их смывании.

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Поэтому специально для вас — лайфхак.

Как быстро и легко смыть масляную маску с волос:

Не включая воду при первом смывании, нанесите шампунь на сухую, «масляную» голову; Проработайте волосы, добавьте воду. Промойте как обычно; Второй раз вспеньте шампунь в руках, нанесите на волосы, подержите около 1 минуты, смойте; При такой технике достаточно 2 нанесений чтобы масло вымылось полностью, не оставляя неприятной жирности.

Для волос я выбираю масло ши (карите):

Предварительно растапливаю на водяной бане 1 столовую ложку; Наношу на кожу головы и волосы еще теплым; Надеваю шапочку (подойдет одноразовая шапочка для душа или косметическая шапочка) или заматываю волосы пленкой; Выдерживаю около 2−3 часов. Можно и меньше, но старайтесь подержать маску на голове не меньше часа; Смываю описанным выше способом.

Еще очень люблю наносить на волосы масло авокадо, миндаля, примулы вечерней или конопли. Попробуйте и поделитесь с нами своими результатами!