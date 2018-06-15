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15 привычек, из-за которых вы набираете лишний вес
Вы ведете здоровый образ жизни, не едите на ночь, занимаетесь спортом, а вес все равно увеличивается? Возможно, все дело в неправильных привычках.
Вы едите слишком быстро
Задач, которые нужно решить, все больше, а времени на обед все меньше. Знакомо? Ученые из университета Окаяма (Япония)
Вы пьете мало воды
Жажду очень легко спутать с голодом. И порой вместе того, чтобы выпить воды, человек съедает очередную шоколадку. Английские ученые
Вы слишком социально активны
Не спорим, вечеринки, праздники и выходы в свет — это здорово. Но почти всегда мероприятия сопровождаются едой, причем не самой полезной. Чтобы не переедать, надо следить за своим питанием вне дома, уметь вовремя останавливаться и отказываться от еще одного сэндвича и еще одного бокала вина.
Вы много сидите
Большинство людей в крупных городах проводят свои рабочие будни, сидя на стуле перед компьютером. Это значит, что они почти не двигаются и не расходуют калории. Помимо ожирения, сидячий образ жизни
Вы не высыпаетесь
Дефицит сна напрямую связан с набором веса. Австралийские ученые
Вы не отдыхаете
Дедлайны, тренировки, встречи, пробки на дорогах — и вот вы на пороге нервного срыва. Вместо отдыха вы предпочитаете съесть банку мороженого и поработать еще. Такой подход ведет к незаметному набору лишнего веса. Типичная ситуация — однажды утром вы видите на весах прибавку в весе и не можете понять, откуда взялись лишние килограммы. Чтобы этого избежать, научитесь отдыхать, делегировать обязанности и обязательно выделять один или два дня в неделю качественному отдыху (в идеале — без гаджетов). Для релакс-дня подойдет поход на массаж, спа и прогулка на природе.
Вы едите из больших тарелок
На большой тарелке даже приличная порция еды кажется маленькой — так воспринимает ее наш мозг. Чтобы его обмануть, старайтесь есть из маленьких тарелок. Американские ученые
Вы едите перед телевизором
Пока мы смотрим телевизор, читаем новости или серфим в Интернете, наш мозг не замечает, что мы едим. Если содержимое тарелки уже съедено, а вы по-прежнему голодны, это как раз такой случай. Старайтесь есть в спокойной обстановке, исключив все отвлекающие факторы — так вам потребуется значительно меньше еды, чтобы наесться.
Вы пьете калорийные напитки
Уже слышали знаменитую историю о том, что сладкие кофейные напитки в «Старбаксе» содержат около 800 калорий? Да-да, это половина дневной нормы калорий. Будьте осторожны с газировками и молочными коктейлями — эти напитки не насыщают, их можно выпить очень много и даже не заметить.
Вы едите мало белка
Белок отвечает за сытость и не содержит много калорий. Тарелка салата с кусочками индейки или курицы может оказаться сытнее тарелки макарон. Выбирайте нежирные источники белка — диетический творог, курицу, индейку, белые сорта рыбы, яичные белки.
Вы едите мало клетчатки
Клетчатка способствует слаженной работе желудочно-кишечного тракта, стимулируют все обменные процессы в организме, избавляет от холестерина и нормализует уровень инсулина в крови. Больше всего клетчатки содержится в сырых овощах, а в них, как правило, мало калорий.
Вы пользуетесь лифтом
Лестница — самый простой и доступный в мире тренажер. Американские ученые
У вас нет здоровых перекусов под рукой
Если голод всегда застает врасплох, носите с собой яблоко или несколько полезных батончиков из орехов и сухофруктов. Тогда вам не придется перекусывать бутербродами из автоматов или пирожными.
Вы едите слишком много жиров
Без сомнений, жиры полезны, но в разумных количествах. Например, в одной столовой ложке оливкового масла содержится 120 калорий. Если вы боретесь с лишним весом, надо том числе следить за количеством потребляемых жиров.
Вы ходите в магазин без списка
Отсутствие списка приводит к тому, что в корзине оказываются шоколадки, чипсы и газировка. Лучший вариант — продумать свое меню на неделю, составить примерный список необходимых продуктов и с ним пойти в магазин. Так вы исключите спонтанные покупки и обезопасите себя от вредных калорийных снеков.
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Вы ведете здоровый образ жизни, не едите на ночь, занимаетесь спортом, а вес все равно увеличивается? Возможно, все дело в неправильных привычках.
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