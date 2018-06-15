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Архитектурные сливки Сёмково: замечательные дома белорусов

16.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Мы регулярно публикуем материалы о дизайнерских и необычных домах со всего мира. Но в откликах часто встречаем: «Да у нас не хуже строят, вот съездите туда-то». REALTY.TUT.BY последовал совету. Мы в рамках фотопроекта «Замечательные дома белорусов» уже показали симпатичные и необычные частные дома, построенные в Колодищах, Хатежино, Дроздово, Вишневке, Ратомке, в Острошицком городке. Но самое мощное впечатление от концентрации замечательных домов получили на паре улочек в Сёмково.



Улочки эти находятся в западной и северо-западной части поселка. Рядом лес. Заезжают сюда либо хозяева и их гости, либо строители и обслуживающий персонал. Побывали и мы. По условиям проекта частное пространство не нарушаем, фотографируем ровно то, что может увидеть любой прохожий с улицы. И прохожему есть чем любоваться.




Несколько домов на европейский манер не огорожено заборами. Еще часть хозяев решили ограничиться невысокими или полупрозрачными оградами.




Самый яркий дом в Сёмково, на наш взгляд, — этот, под камышовой крышей. Похоже, его еще достраивают. Но уже сейчас этот масштабный, натуральный, живой дом восхищает.



Просто милых и добротных домов в Сёмково, пожалуй, половина.








Современные дома тоже есть. Во всех их замечательных формах.






Замковый стиль замечен и в Сёмково.



Тут мы нашли, кажется, самый крупный частный замок в стране. Увы, фото не передает всей его внушительности и капитальности.


И тут же нашли поселок в поселке — за единым забором из двойного частокола несколько больших домов. Для дружных соседей такая форма удобна — позволяет экономить. На зарплатах обслуживающего персонала, общем спа-комплексе, игровой площадке для детей и т.д.


Сколько стоит поселиться

Участок в 10 соток тут стоит от 29 тысяч долларов. Приватизированный участок в 19 соток с готовым хорошим фундаментом и уже подведенной газовой трубой продают за 53 тысячи долларов или обменяют на «однушку» в Минске. Участок в 25 соток с фундаментом и проектом дома в подарок — за 60 тысяч.

Простые дома, в которых хозяева не осилили до конца ремонт, предлагают по 60−80 тысяч. 89 тысяч хотят за недостроенный коттедж, в котором нет внутренней отделки, а 95 — за уже готовый к проживанию, трехуровневый газосиликатный оштукатуренный коттедж на участке в 22 сотки.

В диапазоне 140−150 тысяч долларов есть несколько готовых к проживанию коттеджей. Но основная масса предложений готовых коттеджей — в диапазоне от 200 до 300 тысяч. Среди них — и с собственными бассейнами-прудами, и с шикарными банями, и с удивительным ландшафтным дизайном.

Ценник выше 300 тысяч выставляют за четырехэтажные замки и дворцы площадью 600−800 квадратных метров. Самое дорогое предложение — 850 тысяч долларов — странный обшитый сайдингом четырехэтажный дом на 50 сотках земли. Но к нему прилагаются 200-метровый душевный гостевой домик, пруд с фонтанами, бассейн на улице, баня и даже свое футбольное поле.

Среди выставленного на продажу то, что впечатлило нас в обзоре, не встретилось.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые дома вызывают даже не восхищение - восторг.
 
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