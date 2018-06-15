Дороже не будет. Что стоит знать о загородной недвижимости

Существует мнение, что с окончанием зимы цены на загородную недвижимость начинают расти, летом достигают своего пика, а в течение осени снова возвращаются в зимнюю спячку. Исходя их этого многие продавцы на зиму даже снимают свои дачи и дома с продажи — чтобы не продешевить. Однако эксперты утверждают: это мнение ошибочно. И те продавцы, кто его придерживается, ошибаются вдвойне.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

И зимой, и летом — одной ценой

— Спрос на загородные объекты есть круглогодично, — утверждает начальник отдела «Дома.Дачи.Коттеджи» агентства недвижимости «Твоя столица» Елена Акулич. — Мнение о затухании спроса с приходом зимы основывается на предположении, что покупатели не хотят выбирать в холод и слякоть: подъехать часто трудно, а под снегом или в слякоть сложно составить мнение о красоте окружающей природы. Но так рассуждают только еще не определившиеся покупатели — кому для принятия решения о покупке необходим эмоциональный посыл.

Но ведь основная часть покупателей — это те, для кого важна как природа, так и сам загородный объект, его состояние. А ведь именно в холода и слякоть можно без прикрас увидеть, какие нюансы есть у дачи или дома: где течет крыша, где скапливается конденсат и плесень, где обмерзает, задувает снег и т.п. Поэтому, уже доказано на практике, поиски загородных объектов покупатели с приходом холодов не прекращают. А некоторые даже и активизируют. Поэтому, снимая свой объект с продажи на зиму, продавцы лишают себя значительной доли внимания покупателей.

Кроме того стоит учитывать:

— цены на загородную недвижимость уже который год не только не растут, — снижаются. Причин для этого много. Прежде всего это многократное увеличение выставляющихся на продажу объектов. И не просто возрастных дач и домов — а свежих, соответствующих требованиям современности объектов;

— сокращаются покупательские бюджеты в результате снижения доходов;

— люди стали больше ценить время и деньги, которые придется тратить на круглогодичное содержание и поддержание в хорошем состоянии дачи или дома.

Если раньше за счет огорода на даче многие старались сэкономить, то в текущих реалиях огородничество перешло в разряд хобби по желанию.

В добавок ко всему этому, некоторые покупатели стали задаваться вопросом, а стоит ли вкладывать большие средства, покупая загородный объект в собственность и потом содержать его, когда необходимость в нем только 3−4 месяца в году? Некоторые загородному отдыху предпочитают летнюю поездку на море. Еще одна усиливающаяся тенденция последних лет — арендовать загородный дом лишь на летний сезон. Поэтому рассчитывать на увеличение цен не стоит.

Нет иной правильной цены, кроме цены сделки

Ошибкой Елена Акулич считает при определении начальной стоимости ориентироваться на цены других продавцов.

— Те, кто хотя бы раз сталкивался с продажей недвижимости уже знают, что существуют цены предложения, и цены сделок. И что их важно различать, если хочешь выгодно продать. Цены предложения зачастую ничего общего с реальными ценами сделок не имеют и отражают лишь желания продавцов. Именно поэтому некоторые объекты могут висеть в продаже годами.

С одной стороны, продавцов можно понять — никто не хочет продавать себе в «минус», когда в строительство вложено столько средств, времени и сил. Но с другой, согласно рыночным законам ценообразования, товар стоит ровно столько, сколько за него в конкретный момент времени готов заплатить покупатель. А у покупателя сегодня выбор очень широкий, и, если не уступите по цене вы, это сделает кто-нибудь другой.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Загородный профицит: может, стоит сдавать?

Эксперт «Твоей столицы» отмечает, что с каждым годом в предложении на рынке появляются все более современные и интересные загородные объекты. Количество предложений загородных объектов на продажу достигло отметки кризисных времен, когда продавцов было в разы больше покупателей.

Тем не менее, покупателям тоже приходится нелегко. Обширный выбор — это хорошо, но, когда дело доходит непосредственно до поиска и выбора, начинаются сложности.

— В отличие от выбора квартиры, при выборе загородного объекта покупателям приходиться оценивать гораздо больше факторов — от качества объекта и расстояния до него, до экологии и оценки где ближайшие магазины и как добираться без личного авто. И эти частные критерии у каждого покупателя свои. И все это необходимо увязать с имеющимся бюджетом, выбрав наилучший вариант.

Еще несколько лет назад поиски подходящей дачи или дома растягивались на год-два. Но сегодняшний покупатель иной — ему надо все в формате «здесь и сейчас», и желательно on-line. Мы создали такую базу и смогли добиться того, что 60% наших сделок совершается в течение месяца, что для загородных объектов считается очень хорошим показателем. При этом любой продавец может посмотреть в режиме on-line по нашей базе потенциальных покупателей, кто из них ищет похожий объект. Все это значительно упрощает нахождение покупателями нужных объектов, а продавцами — своих покупателей.

Да, мы помогаем и с реальной оценкой объекта. Объясняем, что при оценке следует руководствоваться не вложенными в строительство объекта средствами, а текущими ценами, которые формируются рынком самостоятельно, на основе баланса спроса, предложения, предпочтений покупателей. В этом случае можно рассчитывать на оперативную продажу. А если текущие цены кажутся слишком низкими, можно сдавать дачу или дом в аренду. Плюс этого решения в том, что объект станет уже не только требовать вложения средств на свое содержание, но и начнет приносить рентный доход.