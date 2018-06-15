Тимошенко хочет для Украины парламентскую республику с канцлером

Во время выступления она продемонстрировала статистику о том, что 30 "самых успешных" стран имеют парламентскую форму правления.





Слабая сторона парламентской республики, по мнению Тимошенко, это "коррупционные договоренности при формировании большинства", но, добавила она, этих минусов не лишены также и другие европейские государства.





"Главная задача парламентской республики - убрать дуализм власти, потому что рано или поздно президент теряет власть над большинством и не может принимать важные государственные решения", - заявила она, добавив, что такой президента "несколько лет своего правления шантажирует парламент досрочными выборами".





Во избежание этого лидер Батькивщины предложила реализовать парламентскую форму правления вместе с новой избирательной конструкцией, когда выборы в Раду проходят в два тура: в первом проходной барьер опускается до 2%, и две партии, набравшие большее количество голосов, выходят во второй тур.





"Партия, которая набирает абсолютное большинство голосов, становится правящей и получает большинство в 226 голосов", - отметила она.





Оппозиция в этой конструкции формируется партиями, которые проиграли выборы в двух турах. Тимошенко предлагает отдать оппозиции Счетную палату для контроля над властью, избрание глав комитетов, следственных комиссий и права на их создание, а также "принять всеобъемлющий закон об оппозиции".







