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Пассажиры «зажгли» и устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере
Отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. Об этом пишет Daily Mail.
В течение пяти дней судно с 2,5 тысячами пассажиров должно было посетить Канны, Ибицу и Пальму, а затем вернуться в Барселону. Однако вечеринки, которые проходили на борту, были настолько безумными, что некоторые пассажиры не выдержали и сошли на берег уже на Ибице.
По словам очевидцев, некоторые отдыхающие даже занимались групповым сексом на глазах у всех, в то время как другие были пьяны настолько, что их пришлось развозить в номера в инвалидных креслах.
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Отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. Об этом пишет Daily Mail.
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