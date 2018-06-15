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Автоворов задержали в Могилеве

16.06.2018 08:00 — Разное | Партизан  
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Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении шестерых могилевчан, подозреваемых в совершении краж из автомобилей.



Как сообщила пресс-служба СК, в апреле текущего года на территории Октябрьского района г. Могилева была зарегистрирована серия краж из автомобилей, преимущественно марки «ВАЗ». Потерпевшие обращались в правоохранительные органы с заявлением о пропаже аккумуляторов, магнитол, инструментов и других предметов.

Зафиксированные в ходе осмотров мест происшествия следы, изъятые вещественные доказательства, позволили следственно-оперативной группе установить, что преступления совершены одними и теми же лицами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были задержаны шесть местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. 

В настоящее время установлено, что ими было совершено порядка 11 краж, а сумма похищенного составила более четырех тысяч рублей. Часть похищенных вещей была обнаружена и изъята в ходе обысков. 

К двум фигурантам уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще четверых применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В настоящее время следствием устанавливается причастность мужчин к иным корыстным преступлениям. С целью возмещения ущерба потерпевшим принимаются меры по отысканию как похищенного имущества, так и подлежащего аресту.


 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении шестерых могилевчан, подозреваемых в совершении краж из...
 
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