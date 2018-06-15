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У Минского столичного союза предпринимателей и работодателей новый председатель

16.06.2018 07:53 — Разное | Партизан  
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Новым председателем общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателй и работодателей» избран директор ООО «Мотовелозавод», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько.

Такое решение принято 15 июня в Минске на отчетно-выборной ассамблее организации.


Фото: Сергей Шелег, www.minsknews.by

Кроме Ладутько на пост главы бизнес-союза претендовали еще три человека. Возглавлявший Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на протяжении 21 года 66-летний Владимир Карягин избран почетным председателем объединения, сообщает belapan.by

«Избрание проходило на альтернативной основе в ходе открытых демократических процедур. Ассамблея показала большой потенциал развития союза, наличие ярких активных лидеров, обладающих видением дальнейшего развития организации и предпринимательства столицы, столичной области и Беларуси», — отметил Карягин.

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей основан в 1997 году. Высшим органом управления союза является генеральная ассамблея. Руководство деятельностью союза в период между ассамблеями осуществляют совет союза, президиум союза и председатель.

59-летний Николай Ладутько — профессиональный строитель. С июня 2010 года по ноябрь 2014 года возглавлял Минский горисполком. В июне 2015 года назначен руководителем ОАО «Мотовело», а затем — принадлежащего государству ООО «Мотовелозавод», созданного в связи с процедурой банкротства первого.


 
Теги: Минск
 
 
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Новым председателем общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателй и работодателей» избран директор ООО «Мотовелозавод», экс-глава...
 
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