Анна Канопацкая обратилась в прокуратуру по поводу ресторана в Куропатах

«Вновь накалилась ситуация вокруг Куропат. Непонятно, зачем и кому на самом деле было нужно доводить её до крайности, ведь и чиновники, и бизнесмены прекрасно понимали, какие страшные деяния творились работниками НКВД в этом месте. Поэтому я направила соответствующее обращение в прокуратуру. Куропаты — это место памяти и скорби, которое должно быть увековечено мемориалом», — написала Канопацкая на