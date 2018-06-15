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Анна Канопацкая обратилась в прокуратуру по поводу ресторана в Куропатах

16.06.2018 07:45 — Разное | Партизан  
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Депутат Палаты Представителей Анна Канопацкая направила обращение в Генеральную прокуратуру, в котором просит провести проверку законности пересмотра границ зон охраны историко-культурной ценности Куропаты, в результате которого в непосредственной близости от мест массовых захоронений был построен ресторан «Поедем, поедим».




«Вновь накалилась ситуация вокруг Куропат. Непонятно, зачем и кому на самом деле было нужно доводить её до крайности, ведь и чиновники, и бизнесмены прекрасно понимали, какие страшные деяния творились работниками НКВД в этом месте. Поэтому я направила соответствующее обращение в прокуратуру. Куропаты — это место памяти и скорби, которое должно быть увековечено мемориалом», — написала Канопацкая на своей странице в фейсбуке.


 
 
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Депутат Палаты Представителей Анна Канопацкая направила обращение в Генеральную прокуратуру, в котором просит провести проверку законности пересмотра границ...
 
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