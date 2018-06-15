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Где в Минске можно купить "шмаравидло"?

16.06.2018 07:28 — Разное | Партизан  
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Секс-шоп с белорусскоязычным названием открылся в Минске.


Фото: the-village.me
В Минске на улице Кальварийской появился интим-магазин с белорусскоязычным названием "Каханне".

В комментарии the-village.me сотрудница магазина Анна сообщила, что работают они уже три месяца. Вывеска, правда, появилась недавно, так как была на согласовании у городских властей.

"Такое название была выбрано, потому что "каханне" перевести на русский, как по мне, невозможно. Это придумал владелец сети", — пояснила сотрудница.

Ценники на товарах в магазине подписаны по-русски и по-английски. Но если в магазин придет белорусскоязычный покупатель, продавец сможет поддержать с ним беседу.

Кстати, в ассортименте интим-шопа есть и отечественные товары — "шмаравідла" "Ёska" и БДСМ-наборы Taboo.


 
Теги: Минск
 
 
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Секс-шоп с белорусскоязычным названием открылся в Минске.
 
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