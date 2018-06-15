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В Минске на улице Кальварийской появился интим-магазин с белорусскоязычным названием "Каханне".





he-village.me сотрудница магазина Анна сообщила, что работают они уже три месяца. Вывеска, правда, появилась недавно, так как была на согласовании у городских властей. В комментарии tсотрудница магазина Анна сообщила, что работают они уже три месяца. Вывеска, правда, появилась недавно, так как была на согласовании у городских властей.





"Такое название была выбрано, потому что "каханне" перевести на русский, как по мне, невозможно. Это придумал владелец сети", — пояснила сотрудница.





Ценники на товарах в магазине подписаны по-русски и по-английски. Но если в магазин придет белорусскоязычный покупатель, продавец сможет поддержать с ним беседу.





Кстати, в ассортименте интим-шопа есть и отечественные товары — "шмаравідла" "Ёska" и БДСМ-наборы Taboo.



