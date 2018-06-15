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Где в Минске можно купить "шмаравидло"?
Секс-шоп с белорусскоязычным названием открылся в Минске.
Фото: the-village.me
В Минске на улице Кальварийской появился интим-магазин с белорусскоязычным названием "Каханне".
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"Такое название была выбрано, потому что "каханне" перевести на русский, как по мне, невозможно. Это придумал владелец сети", — пояснила сотрудница.
Ценники на товарах в магазине подписаны по-русски и по-английски. Но если в магазин придет белорусскоязычный покупатель, продавец сможет поддержать с ним беседу.
Кстати, в ассортименте интим-шопа есть и отечественные товары — "шмаравідла" "Ёska" и БДСМ-наборы Taboo.
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Секс-шоп с белорусскоязычным названием открылся в Минске.
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