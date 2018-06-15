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Учитель остановил автобус со школьниками, так как водитель умер в дороге
Происшествие случилось утром 15 июня. В салоне были 25 учащихся языковой школы.
Транспорт забрал их с вокзала и должен был доставить к учебному заведению. По предварительной информации, водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание.
Автобус повело в сторону и он зацепил авто. «Mercedes» пришлось останавливать учителю. Никто не пострадал, сообщает в
На место приехала «скорая», но медики уже не смогли помочь 50-летнему мужчине и констатировали его смерть.
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Происшествие случилось утром 15 июня. В салоне были 25 учащихся языковой школы.
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