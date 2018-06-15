Учитель остановил автобус со школьниками, так как водитель умер в дороге









Транспорт забрал их с вокзала и должен был доставить к учебному заведению. По предварительной информации, водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание.





Facebook руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов. Автобус повело в сторону и он зацепил авто. «Mercedes» пришлось останавливать учителю. Никто не пострадал, сообщает вруководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.









На место приехала «скорая», но медики уже не смогли помочь 50-летнему мужчине и констатировали его смерть.