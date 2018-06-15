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Город воспоминаний. Почта изнутри.
16.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Вот так выглядела изнутри березовская почта в 1960-е годы.
Весы торговые механические, почтовые штемпели и чернильные ручки, деревянные счеты – большинство из этих «гаджетов» нынешнее цифровое поколение «живьем» так никогда и не видело.
Фото из коллекции Анны Николаевны Шевченко.
Продолжение следует.
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Весы механические, чернильные ручки и деревянные счеты – так выглядела изнутри березовская почта в 1960-е.
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