Город воспоминаний. Почта изнутри.

Вот так выглядела изнутри березовская почта в 1960-е годы.

Весы торговые механические, почтовые штемпели и чернильные ручки, деревянные счеты – большинство из этих «гаджетов» нынешнее цифровое поколение «живьем» так никогда и не видело.

Фото из коллекции Анны Николаевны Шевченко.

Продолжение следует.