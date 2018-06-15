«Третьи» на первом. Седьмого июня прошла очередная встреча участников «Игр разума»

Отличный настрой и заряженность на максимальный результат позволили «Новым друзьям 3» с первых туров занять место среди лидеров. После первого перерыва команда продолжила уверенно идти по дистанции и перед финальным туром сравнялась по набранным баллам с «New friends». В ставке же «третьи» оказались более удачливыми, опередив своих коллег на один балл.

«New friends» излишняя перестраховка в ставке помешала занять первую строчку: музыкальная группа могла дать дополнительный балл, который как раз стал бы определяющим.

«Березка Int.» в отличном темпе провела всю игру. В турах про дерево и бытовую технику показали максимальные результаты вечера. Неуверенность в ставке не позволила занять место повыше, в итоге – третья строчка таблицы.

Оставшиеся одиннадцать команд тоже показали отличную игру, но набранных ими баллов, чтобы потягаться с лидерами, не хватило.

Фото Сергея СВИДЕРСКОГО.

Вопросы «Игр разума» для читателей «Маяка»:

1. В 2000 г. в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение ХХ века они считают самым важным? В пятерке лидеров оказались музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали тому, что у нас считается символом тяжелого материального положения и студенчества. Назовите ЭТО!

2. Традиционно славяне доверяли создание ЭТОГО только счастливой в браке женщине, имеющей послушных детей. Процесс термообработки ЭТОГО – только женатому мужчине. А вот процесс расчленения – только ребенку. Назовите ЭТО двумя словами.

3. Холодильниками для ЭТОГО оборудованы в основном ломбарды, комбинаты, специализированные фирмы и очень дорогие магазины, еще реже они встречаются в домах. Используют их, как правило, около половины месяцев в году. Назовите ЭТО.