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В Пинском районе прошёл ряд кадровых перестановок

16.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинском районе прошёл ряд кадровых перестановок
Директором ОАО «Почапово» назначен Сергей Николаевич СОЗОНЧУК, до этого возглавлявший ОАО «Ласицк». С.Н. Созончук родился 5 апреля 1966 года в д. Охово. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «механизация сельского хозяйства». В разные годы работал заведующим мастерскими  колхоза «Путь Ленина», главным инженером СПК «Лопатино», начальником отдела сервисного обслуживания  ОАО «Пинский мехтранс».

 

В Пинском районе прошёл ряд кадровых перестановокДиректором ОАО «Ласицк» назначен Иван Романович КОРОЛЬЧУК. Родился 21 декабря 1956 года в д. Бережное Столинского района. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Работал бригадиром второй комплексной бригады колхоза имени Щербакова в Столинском районе, управляющим отделением № 2 совхоза Бережцы (Столинский район), который переименован в СПК «Федорский». Последнее место работы до назначения на должность директора ОАО «Ласицк» – главный агроном СПК «Федорский».

 

В Пинском районе прошёл ряд кадровых перестановокНесколько ранее перестановки произошли и в ОАО «Новодворское-агро». Директором акционерного общества назначен Александр Николаевич БОГДАН, до этого возглавлявший ОАО «Пинский мехтранс». Родился 6 августа 1984 года в д. Вулька Пинского района. Окончил Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина, специальность «агроинженерия». Работал инженером по сельскохозяйственным машинам СПК «Плещицы», главным инженером СПК «Валище».

 

В Пинском районе прошёл ряд кадровых перестановокНа должность директора ОАО «Пинский мехтранс» назначен Алексей Леонидович ВЕРШИЛОВИЧ. Родился 13 июля 1986 года в г. Пинске. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ». В разные годы работал слесарем по ремонту машин и механизмов 5-го разряда ПМК-58 РУП «Пинскводстрой», заведующим машинным двором, заведующим ремонтными мастерскими, главным механиком УП «Пинское ПМС», специалистом по продажам ООО «Деметра», ведущим инженером-инспектором Гостехнадзора управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома, начальником отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома. Последняя занимаемая до назначения должность – заместитель начальника отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома.

 
 
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> Директором ОАО «Почапово» назначен Сергей Николаевич СОЗОНЧУК, до этого возглавлявший ОАО «Ласицк». С.Н. Созончук родился 5 апреля 1966 года в д. Охово. Окончил...
 
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