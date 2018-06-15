В Пинском районе прошёл ряд кадровых перестановок



Директором ОАО «Почапово» назначен Сергей Николаевич СОЗОНЧУК, до этого возглавлявший ОАО «Ласицк». С.Н. Созончук родился 5 апреля 1966 года в д. Охово. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «механизация сельского хозяйства». В разные годы работал заведующим мастерскими колхоза «Путь Ленина», главным инженером СПК «Лопатино», начальником отдела сервисного обслуживания ОАО «Пинский мехтранс».

Директором ОАО «Ласицк» назначен Иван Романович КОРОЛЬЧУК. Родился 21 декабря 1956 года в д. Бережное Столинского района. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Работал бригадиром второй комплексной бригады колхоза имени Щербакова в Столинском районе, управляющим отделением № 2 совхоза Бережцы (Столинский район), который переименован в СПК «Федорский». Последнее место работы до назначения на должность директора ОАО «Ласицк» – главный агроном СПК «Федорский».

Несколько ранее перестановки произошли и в ОАО «Новодворское-агро». Директором акционерного общества назначен Александр Николаевич БОГДАН, до этого возглавлявший ОАО «Пинский мехтранс». Родился 6 августа 1984 года в д. Вулька Пинского района. Окончил Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина, специальность «агроинженерия». Работал инженером по сельскохозяйственным машинам СПК «Плещицы», главным инженером СПК «Валище».

На должность директора ОАО «Пинский мехтранс» назначен Алексей Леонидович ВЕРШИЛОВИЧ. Родился 13 июля 1986 года в г. Пинске. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ». В разные годы работал слесарем по ремонту машин и механизмов 5-го разряда ПМК-58 РУП «Пинскводстрой», заведующим машинным двором, заведующим ремонтными мастерскими, главным механиком УП «Пинское ПМС», специалистом по продажам ООО «Деметра», ведущим инженером-инспектором Гостехнадзора управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома, начальником отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома. Последняя занимаемая до назначения должность – заместитель начальника отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома.