В странах ЕС действует запрет на ночлег водителя в кабине автомобиля



Запрет на ночлег водителя в кабине в странах ЕС, сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника регионального отдела контроля на платных дорога в г. Пинск Вадим КОБ.

– Франция, Бельгия, Голландия и Германия – это страны, в которых в настоящее время действует запрет на проведение отдыха водителем в кабине грузовика при выполнении международных автомобильных перевозок грузов, – отметил Вадим Коб и добавил, что период отдыха водителя нормирован в Регламенте Европейского Парламента и Совета ЕС № 561/2006 от 15.03.2006 года.

Документом определяется «еженедельный период отдыха», в течение которого водитель может свободно распоряжаться временем, и включает регулярный или сокращенный период отдыха.

Регулярный еженедельный период означает отдых, длящийся не менее 45 часов, а сокращенный – отдых менее 45 часов, который можно сократить до не менее 24 часов, следующих один за другим.

В соответствии с п. 8 ст. 8 Регламента, если водитель сделает такой выбор, ежедневные периоды отдыха и сокращенные еженедельные периоды отдыха вне базы можно использовать в транспортном средстве, если оно имеет соответствующее место для сна каждого водителя и находится на стоянке. Нормы Регламента ЕС № 561/2006 распространяются как на владельца транспортного средства, в том числе самостоятельно управляющего им, так и на водителя независимо от формы его трудоустройства.

Важно знать, что предписания по режиму труда и отдыха в кабине касаются всех, кто оказывает транспортные услуги, в том числе малотоннажными автомобилями с допустимой полной массой до 3,5 тонн.

ГЕРМАНИЯ

Согласно введенным с 25 мая 2017 г. в Германии правовым нормам, ответственность за правильность использования отдыха водителя, выполняющего международную автоперевозку по доставке грузов, возлагается как на перевозчиков, так и на трудоустроенного водителя. В случае выявления в результате контроля уполномоченным органом факта использования водителем регулярного периода еженедельного отдыха в транспортном средстве налагаются следующие штрафы:

на водителя – 60 евро за каждый час неправильно использованного отдыха (2700 евро за весь отдых);

на перевозчика – 180 евро за каждый час неправильно использованного отдыха (8100 евро за весь отдых).

В соответствии с изменениями в немецких нормативных документах, работодатель несет ответственность за проведение водителем 45-часового перерыва по своему месту проживания, в месте нахождения фирмы или в заранее определенном месте, которое является постоянным и имеет доступ к санитарному обеспечению. Заранее определенное место должно быть документально определено предпринимателем.

БЕЛЬГИЯ

Бельгия с 21 июня 2014 г. ввела штраф в размере 1800 евро за регулярный еженедельный отдых в кабине транспортного средства. В министерстве транспорта страны поясняют, что в соответствии с Регламентом ЕС нарушением считается факт, когда водитель в момент контроля уполномоченными службами проводит отдых в транспортном средстве, и из записи тахографа следует, что предшествующий отдых был сокращенным регулярным отдыхом, а проводимый в данный момент должен быть регулярным еженедельным отдыхом. При этом проведение регулярного еженедельного отдыха в кабине транспортного средства должно быть зафиксировано контролирующим органом на месте совершения нарушения. Сотрудник контрольной службы не имеет права требовать доказательства того, что водитель не проводил регулярный отдых в кабине транспортного средства в более ранний период.

НИДЕРЛАНДЫ

С мая 2014 г. сводом прав ATBv, в котором рассматриваются вопросы рабочего времени, предусматривается штраф 1500 евро за 45-часовой перерыв, проведенный в кабине грузовика. Он налагается на собственника фирмы (транспортного средства). Несмотря на введение в Нидерландах законодательства, запрещающего отдых водителя в кабине грузовика, предусмотренные наказания до сих пор… не применялись.

ФРАНЦИЯ

«Драконовские» штрафы во Франции были введены за проведение регулярных еженедельных отдыхов в транспортном средстве 11 июля 2014 г. Их размер достигает 30 тыс. евро, что не исключает также наказания в виде лишения свободы сроком до одного года для руководящих лиц. Средний размер фактически налагаемых штрафов за вышеупомянутые нарушения составляет около 2300 евро.

Во исполнение закона № 2014-790 от 10 июля 2014 г. в области правил контроля еженедельного отдыха приняты на вооружение определенные методы проверки обстоятельств. Если из представленных данных вытекает, что водитель осуществил еженедельный отдых во Франции, контролирующие службы требуют предъявить какие-либо документы, подтверждающие факт проведения отдыха вне транспортного средства. К таковым относятся счета из гостиниц, а также заявление работодателя с обозначением обстоятельств, связанных с проведением отдыха (с семьей, на базе контрагента, у клиента и т.п.).

В случае обнаружения нарушения правил проведения еженедельного отдыха, дальнейшая поездка может продолжаться лишь после оплаты назначенного денежного штрафа. В таком случае этот период должен быть описан как «дежурство» или даже «иная работа».

Представители транспортного ведомства Франции поясняют, что задачей государственных органов является, прежде всего, обеспечение социальной защиты водителей и повышение безопасности дорожного движения для всех его участников. Из этого определения следует, что если в данный период водитель несет ответственность за выполнение таких задач как безопасность транспортного средства или перевозимого груза, то такое время не может быть признано временем отдыха, поскольку в этом случае водитель не распоряжается своим временем свободно.

Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ/IRU) так комментирует ситуацию: по-видимому, какие-либо случаи, вынуждающие находиться в непосредственной близости от транспортного средства или ситуации, при которых отсутствует кровать, которая может использоваться водителем вне транспортного средства, не могут считаться подходящими местами для сна, поскольку они не позволяют водителю полностью восстановить силы.