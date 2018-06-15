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"После секса за мной приехала скорая". Гинеколог о том, почему нельзя терпеть боли во время полового акта

16.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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«Ой, что-то больно, но ладно, потерплю…». К сожалению, так думает немалое количество женщин, которые испытывают болевые ощущения во время секса. Но молчат об этом, пытаясь доставить удовольствие партнеру.

Проблема в том, что если возникают боли, значит, с организмом что-то не так. LADY вместе с гинекологом и нашими читательницами попыталась разобраться в причинах неприятных ощущений во время полового акта.


Оксана:

«Зачастую мужчине прелюдия не нужна, им быстрее хочется удовлетворить свое желание, особенно когда отношения уже длятся долго. Секс приходит в стадию формальности удовлетворения инстинкта. Так было и у нас — 3 минуты поцелуев (конечно, за это время возбудиться я не успеваю), поэтому резкое и глубокое проникновение внутрь провоцирует неприятные боли.

После продолжительных болей я посетила гинеколога, мне поставили диагноз „защемление нервного окончания“, прописали свечи и витамины группы B.

В начале вроде бы стало полегче, но со временем боли вернулись. Я уже подумала опять защемление, но самое интересное я поняла потом: расставшись со своим молодым человеком и поменяв партнера, я забыла о болях. С того момента я всегда настаиваю на прелюдии и медленном проникновении».

Полина:

«Я испытывала боли в сексе, когда у моего партнера был очень большой член. Многие женщины, я уверена, согласятся со мной: такое „достоинство“ доставляет не так много удовольствия, как все говорят. Я часто испытывала боли и просила партнера поменять позу. Со здоровьем у меня все хорошо, я регулярно посещаю гинеколога».


Елена:

«Раньше я часто ощущала боль во время секса внизу живота. Некоторое время думала, что это из-за неудобной позы или слишком резких и глубоких движений. К гинекологу обращалась, однако ничего серьезного не было выявлено.

Но однажды, когда я, казалось бы, испытывала исключительно приятные ощущения, у меня случился разрыв яичников. Точный диагноз я не могу вспомнить, однако сразу же после секса у меня дико заболел живот и меня забрала скорая — отвезли в больницу на операцию. Но врач не смогла сказать точно, по какой причине это случилось: то ли из-за секса, то ли из-за чего-то другого. Теперь я более внимательно и осторожно занимаюсь сексом, стараясь держать все под контролем и сильно не расходиться даже в порыве страсти».

Врач акушер-гинеколог клиники женского здоровья «Ева» Наталья Федюкович попытается назвать основные причины, почему возникают боли в сексе и к чему они могут привести:


— Боль во время полового акта называется диспареуния. У нее две основные причины. Первая — психологическая основа, связанная с неприятными ощущениями и воспоминаниями от первого секса, которые, в свою очередь, спровоцированы неосторожным или грубым поведением партнера, изнасилованием, испугом, психическими заболеваниями, фобиями и травмами.

Вторая — органическая причина (симптоматическая диспареуния), которая связана с заболеваниями женской половой системы. К ним относятся:

— хронические воспалительные заболевания придатков матки;

— наличие инфекций, передающихся половым путем (они, кстати, и приводят к хроническому воспалению придатков матки);

— хронический эндометрит (вызывается частыми выскабливаниями полости матки с диагностической целью, в том числе абортами и вакуум-аспирациями);

— различными формами патологии шейки матки (эрозия, цервицит);

— рубцовая деформация шейки матки, наличие ретенционных кист и опухолевых процессов на шейке матки.

— гормональные изменения в организме женщины, связанные с климактерическим периодом, приводящие к сухости и истончению слизистой влагалища.

— наличие спаек в органах малого таза ввиду оперативного лечения.

Все эти состояния требуют обязательного лечения!

Также болевые ощущения во время полового акта могут быть из-за анатомического несоответствия размеров половых органов партнеров. В таком случае надо подобрать оптимальную позу, использовать длительную прелюдию, прислушиваться к пожеланию партнера. В противном случае придется его сменить, ведь рано или поздно страсти остынут, а боль останется.

Если вы обнаружили у себя какой-то из пунктов, обязательно обратитесь к своему гинекологу.

Диспареуния приводит к чувству неудовлетворенности, плохого эмоционального и физического самочувствия. Поэтому не стоит никогда терпеть боль, обращайте внимание на свои ощущения, открыто говорите об этом партнеру и обращайтесь к врачу.

 
 
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LADY вместе с гинекологом и нашими читательницами попыталась разобраться в причинах неприятных ощущений во время полового акта.
 
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