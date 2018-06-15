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В день селедки - едим ее со сметаной. Готовим картофель в мундире с селедочным соусом

16.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Практически у каждого народа есть свои национальные продукты. Немецкие сосиски, итальянские сыры, японская рыба — список можно продолжать очень долго. Иногда любовь народа к определенной пище так велика, что в честь нее даже появляются праздники. Вместе с сетью гипермаркетов «Корона» мы решили рассказать о датах, тесно связанных с гастрономическими традициями разных народов. В проекте «Новые традиции» мы приготовим блюда из продуктов, которые едят на праздники за рубежом. Сегодня в центре внимания — Нидерланды и знаменитый день селедки.

Одна из первых суббот июня в Нидерландах всегда знаменуется событием с загадочным для обывателя названием — День флажков (Vlaggetjesdag). В этот день в порты доставляют первый улов сельди. Ее потрошат и засаливают в бочках сразу после выгрузки на берег. Первое рыболовецкое судно, зашедшее в порт, получает денежную премию, а первый бочонок малосоленой сельди отправляют прямиком к королевскому столу.

В это же время по всей стране проходят селедочные ярмарки, куда съезжаются голландцы и огромное количество туристов. Продавцы в национальных костюмах очищают сельдь от чешуи и костей и кормят ею гостей. Сам процесс поедания рыбы — тоже особенный. Очищенное филе обмакивают в мелко рубленный лук, запрокидывают головы и целиком опускают в рот. Едят селедку с традиционным голландским хлебом.

В этом году День флажков выпадает на 16 июня. Свежую сельдь в Беларуси достать, конечно, трудновато, поэтому мы решили приготовить адаптированное для наших реалий блюдо — картофель в мундире с селедочным соусом.


Видео процесса приготовления:

Для начала отправляемся на закупки с поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко.


— Картофель для такого блюда лучше выбирать среднего размера, — рассказывает повар. — Идеальный вариант для приготовления «в мундире» — молодая картошка этого сезона. Если ее нет, подойдут любые клубни, на кожице которых нет повреждений. Мне нравится вот эта картошка — она достаточно крупная и хорошо выглядит даже будучи немытой.


— Что касается сельди, то здесь все просто: лучше выбрать готовое филе, в котором меньше всего вкусовых добавок. Рыбу мы будем использовать для приготовления соуса, поэтому заморачиваться с самостоятельной очисткой, а уж тем более засолкой не стоит. При желании можете вообще приобрести форшмак (опять-таки, постарайтесь найти продукт с наименьшим количеством вкусовых добавок) — тогда вообще не будет необходимости в нарезании рыбы.


Полный список ингредиентов выглядит так:

Картофель среднего размера — 5-6 шт.;

Соль — по вкусу;

Оливковое масло (можно подсолнечное) — 2 ст.л.;

Красный лук — 1 луковица;

Филе сельди — 400 г;

Корнишоны — 100 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Укроп, петрушка — 1 пучок;

Сметана 25% — 600 г.


Приготовление:

Прокалываем все картофелины вилкой.


Солим клубни.


Поливаем их оливковым маслом.


Натираем клубни смесью масла и соли.


Заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 1 час.


Нарезаем корнишоны.


Измельчаем лук.


Рубим чеснок.


Режем мелкими кубиками сельдь.


В большую миску высыпаем измельченную селедку.


Затем лук и чеснок.


Потом огурец.


И заправляем все сметаной.


Перемешиваем ингредиенты.


Солим получившийся соус.


Запеченные клубни картофеля разрезаем крест-накрест.


Добавляем в них начинку.


Украшаем зеленью.


Сразу же подаем к столу!


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Начинаем кулинарный проект "Новые традиции", в котором готовим блюда разных национальностей. Сегодня рассказываем о голландском дне селедки и необычном блюде из...
 
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