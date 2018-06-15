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В день селедки - едим ее со сметаной. Готовим картофель в мундире с селедочным соусом
Практически у каждого народа есть свои национальные продукты. Немецкие сосиски, итальянские сыры, японская рыба — список можно продолжать очень долго. Иногда любовь народа к определенной пище так велика, что в честь нее даже появляются праздники. Вместе с сетью гипермаркетов
Одна из первых суббот июня в Нидерландах всегда знаменуется событием с загадочным для обывателя названием — День флажков (Vlaggetjesdag). В этот день в порты доставляют первый улов сельди. Ее потрошат и засаливают в бочках сразу после выгрузки на берег. Первое рыболовецкое судно, зашедшее в порт, получает денежную премию, а первый бочонок малосоленой сельди отправляют прямиком к королевскому столу.
В это же время по всей стране проходят селедочные ярмарки, куда съезжаются голландцы и огромное количество туристов. Продавцы в национальных костюмах очищают сельдь от чешуи и костей и кормят ею гостей. Сам процесс поедания рыбы — тоже особенный. Очищенное филе обмакивают в мелко рубленный лук, запрокидывают головы и целиком опускают в рот. Едят селедку с традиционным голландским хлебом.
В этом году День флажков выпадает на 16 июня. Свежую сельдь в Беларуси достать, конечно, трудновато, поэтому мы решили приготовить адаптированное для наших реалий блюдо — картофель в мундире с селедочным соусом.
Видео процесса приготовления:
Для начала отправляемся на закупки с поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко.
— Картофель для такого блюда лучше выбирать среднего размера, — рассказывает повар. — Идеальный вариант для приготовления «в мундире» — молодая картошка этого сезона. Если ее нет, подойдут любые клубни, на кожице которых нет повреждений. Мне нравится вот эта картошка — она достаточно крупная и хорошо выглядит даже будучи немытой.
— Что касается сельди, то здесь все просто: лучше выбрать готовое филе, в котором меньше всего вкусовых добавок. Рыбу мы будем использовать для приготовления соуса, поэтому заморачиваться с самостоятельной очисткой, а уж тем более засолкой не стоит. При желании можете вообще приобрести форшмак (опять-таки, постарайтесь найти продукт с наименьшим количеством вкусовых добавок) — тогда вообще не будет необходимости в нарезании рыбы.
Приготовление:
Прокалываем все картофелины вилкой.
Солим клубни.
Поливаем их оливковым маслом.
Натираем клубни смесью масла и соли.
Заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 1 час.
Нарезаем корнишоны.
Измельчаем лук.
Рубим чеснок.
Режем мелкими кубиками сельдь.
В большую миску высыпаем измельченную селедку.
Затем лук и чеснок.
Потом огурец.
И заправляем все сметаной.
Перемешиваем ингредиенты.
Солим получившийся соус.
Запеченные клубни картофеля разрезаем крест-накрест.
Добавляем в них начинку.
Украшаем зеленью.
Сразу же подаем к столу!
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